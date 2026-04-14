Beyond by RS2, die Innovationsmarke der RS2 Financial Services GmbH, ein von der BaFin lizenziertes E-Geld-Institut und Teil der RS2 Group, und die Hakisa GmbH, Mitglied der Investmentholding Maffei Co., geben ihre strategische Kooperation zur Einführung einer integrierten Expense-Management-Lösung für soziale Träger und Kommunen bekannt.

Im Rahmen der Zusammenarbeit übernimmt Beyond by RS2 die Rolle des BIN-Sponsors und Issuers für Mastercard-Karten, während Hakisa als BaFin-lizenzierter E-Geld-Agent das technische System HakiPay für das Ausgabenmanagement bereitstellt.

Die gemeinsame Lösung ermöglicht sozialen Einrichtungen, Wohlfahrtsverbänden und Kommunen, Zahlungskarten für Mitarbeitende bzw. Betreuerinnen und Betreuer oder Projektpartner bereitzustellen mit voller Transparenz, Kontrolle und Nachvollziehbarkeit.

"Mit dieser Kooperation schaffen wir eine sichere, effiziente und regulatorisch konforme Lösung für Organisationen, die täglich mit Spenden- oder Betreuungsgeldern bzw. Steuern arbeiten", sagt Florian Heuberger, Senior Product Manager, Consumer Solutions bei RS2. "Unsere Issuing-Plattform erlaubt die Echtzeitüberwachung aller Transaktionen inklusive MCC-Limits, Budgetsteuerung und projektspezifischer Regeln."

Die Hakisa GmbH ergänzt die Kartenlösung durch ihre modulare Plattform für digitales Expense-Management namens HakiPay. Diese bietet Funktionen wie digitale Belegerfassung, Kostenstellenzuordnung und Freigabeprozesse, die speziell auf die Anforderungen sozialer Einrichtungen und von Kommunen abgestimmt sind.

"Gemeinsam mit Beyond by RS2 ermöglichen wir sozialen Trägern und Kommunen eine moderne, transparente und vollständig digitale Verwaltung ihrer Mittel", erklärt Andreas Buchner, Geschäftsführer von Maffei Co. "Die Integration der Mastercard-Karten in unsere HakiPay-Plattform macht Ausgabenprozesse nicht nur effizienter, sondern auch sicherer und nachvollziehbarer."

Die ersten gemeinsamen Projekte mit sozialen Organisationen sind bereits erfolgreich umgesetzt. Die Lösung erfüllt sämtliche EU-regulatorischen Vorgaben, basiert auf der Mastercard-Infrastruktur und gewährleistet höchste Standards in Bezug auf Transparenz, Datenschutz und Compliance.

Über Beyond by RS2

Beyond by RS2 ist die Innovationsmarke der RS2 Financial Services GmbH, einem von der BaFin lizenzierten E-Geld-Institut und Teil der globalen RS2-Gruppe. Das Unternehmen bietet moderne und flexible Zahlungslösungen für Unternehmen jeder Größe und Branche. Die cloudbasierte Plattform vereint Issuing- und Acquiring-Services mit Echtzeitanalysen und intelligenter Zahlungsorchestrierung, um nahtlose, sichere und skalierbare Zahlungserlebnisse zu ermöglichen. https://beyondbyrs2.com/

Über Hakisa GmbH

Die Hakisa GmbH, Tochter der Investmentholding Maffei Co., hat mit HakiPay eine modulare Plattform für digitales Expense-Management entwickelt, die an eine Vielzahl von Branchen angepasst ist. https://www.hakisa.com/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260413098308/de/

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