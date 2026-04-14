Bitcoin zeigt sich aktuell deutlich fester und baut nach der jüngsten Unsicherheit wieder Momentum auf. Während sich die Stimmung im Markt leicht verbessert, rückt gleichzeitig die Frage in den Fokus, ob diese Bewegung nachhaltig ist oder erneut unter Druck geraten könnte. Bitcoin-Kurs zieht stark an - doch diese Gefahr bleibt Bitcoin zeigt aktuell eine klare Stärke und notiert bei knapp 75.000 US$. Damit hat sich das Bild innerhalb weniger Tage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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