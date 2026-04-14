Holzminden (ots) -- Trend-Index Wärmepumpe 2026 veröffentlichtDigitale Dienste stehen in Deutschland hoch im Kurs: Rund 70 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen sich eine Smartphone-App, um ihre Wärmepumpenheizung selbst einstellen zu können. Ebenso vielen ist wichtig, dass der eigene Fachhändler den reibungslosen Betrieb des GreenTech-Systems rund um die Uhr digital überwacht. Das hat der Trend-Index Wärmepumpe 2026 ergeben. Dafür wurden bevölkerungsrepräsentativ 1.000 Bürgerinnen und Bürger von einem Marktforschungsinstitut im Auftrag von tecalor befragt."Digitale Services anbieten zu können wird für SHK-Fachhändler zum entscheidenden Faktor für den Geschäftserfolg", sagt Julian Höner, Geschäftsführer des Wärmepumpenspezialisten tecalor. "Rund 70 Prozent der Kundinnen und Kunden sagen heute schon, ein Fachhandwerker der ohne digitale Werkzeuge arbeitet wird mit der Zeit an Vertrauen verlieren."Digitalpartner für das FachhandwerkAus diesem Grund bietet tecalor Digitalisierungspartnerschaften für mittelständische SHK-Betriebe an. Dabei stellt das Unternehmen den Fachhandwerkern das digitale tecalor-Netzwerk zur Verfügung. Die SHK-Betriebe profitieren davon nicht nur in der digitalen Kundengewinnung und Betreuung, sondern auch bei den Arbeiten auf der Baustelle. "Als mittelständischer Anbieter von Wärmepumpen und Lüftungssystemen verstehen wir die Fragen, die mittelständische SHK-Unternehmen zu Projektplanungs-Tools, cloudbasierter Software oder Künstlicher Intelligenz haben. Der Handwerker kann seinen Endkunden über diese Zusammenarbeit smarte Wärmepumpen- und Lüftungssysteme anbieten, die ohne diese Anbindung an einen digitalen Systemanbieter aus der eigenen Branche nicht möglich wären", sagt Julian Höner.Verbraucher erwarten digitalen ServiceFür die Verbraucher bieten digitale Dienste ganz neue Möglichkeiten: Mit einer Smartphone-App für Wärmepumpen lassen sich beispielsweise Raum- oder Warmwassertemperaturen einstellen sowie der Energieverbrauch überwachen - für 72 Prozent der Umfrageteilnehmer eine wichtige Option. Ebenso vielen ist wichtig, dass der eigene Fachhandwerker Heizungsdaten zentral sammelt und auswertet, digitale Tools nutzt, um beispielsweise den Betrieb der Anlage zu optimieren oder KI-gestützte Fernwartungen anbietet.Weitere Informationen zum Partnerprogramm für tecalor-Fachkunden unter: Partnerprogramm tecalor (https://fachkunden.tecalor.de/de/fachkunden/fachhandwerker/partnerprogramm.html)Über tecalorDie tecalor GmbH mit Hauptsitz im niedersächsischen Holzminden wurde 2001 gegründet. Das Unternehmen vertreibt smarte Wärmepumpen- und Lüftungslösungen für Neubau und Sanierung, im Ein- und Mehrfamilienhaus sowie im Objektgeschäft. Der zweistufige Systemanbieter konzentriert sich dabei auf effiziente Produkte, unterstützende digitale Tools und echte Partnerschaft mit dem Handwerk. So verbindet tecalor Technik, Fachhandwerk und Endkunden - unkompliziert und smart. Neben dem Hauptsitz ist tecalor an drei weiteren deutschen Standorten vertreten: Neu-Ulm, Böblingen und Oberhausen.Pressekontakt:Katharina WitteE-Mail: presse@tecalor.deTelefon: +49 5531 702 95684Original-Content von: tecalor GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168141/6254683