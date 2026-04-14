Anzeige / Werbung

Die Solana Prognose geriet erneut unter Druck, als Alameda Research am 13. April SOL im Wert von 16 Millionen Dollar entstakte und die Token an eine Adresse für Gläubigerrückzahlungen transferierte, wie CoinDesk berichtet. Alameda hält weiterhin 3,5 Millionen SOL im Wert von 294 Millionen Dollar, was den Verkaufsdruck über Monate aufrechterhalten könnte.

SOL notiert aktuell bei 84,03 Dollar, ein Minus von 72 Prozent gegenüber dem Allzeithoch von 293 Dollar, und der Fear and Greed Index steht bei 12. Händler beobachten SOL wegen des Spot-ETF, der die Marke von einer Milliarde Dollar an Vermögenswerten überschritten hat, und wegen des Alpenglow-Upgrades, das Transaktionszeiten unter einer Sekunde ermöglichen soll. Doch ein Projekt füllt sich gerade in aller Stille und könnte den schnelleren Weg zu echten Renditen bieten.

Alameda verkauft SOL für 16 Millionen Dollar: Die Solana Prognose steht vor neuem Verkaufsdruck

Alameda entstakte am 13. April SOL im Wert von 16 Millionen Dollar und schickte die Token an dieselbe Wallet, die bereits bei früheren Gläubigerzahlungen genutzt wurde, wie CoinDesk berichtet. Einen Monat zuvor war genau dasselbe passiert, und mit 3,5 Millionen SOL in den Wallets könnte jederzeit eine weitere Verkaufsrunde folgen.

SOL fiel auf 84,03 Dollar, nachdem die Hormuz-Blockade alle Risikoanlagen nach unten drückte. Für SOL hängt die Prognose nun davon ab, ob das Alpenglow-Upgrade und die anhaltenden ETF-Zuflüsse den Überhang ausgleichen können, bevor Verkäufer die Kontrolle übernehmen. Die entscheidende Frage bleibt, welche Projekte gerade echtes Kapital anziehen, während große Token unter Druck stehen.

Pepeto: Der Presale-Einstieg, aus dem die Rendite entsteht, über die der gesamte Markt spricht

Der Presale-Einstieg wird zur Rendite, über die nach dem Listing der gesamte Markt spricht, und genau dieser Presale füllt sich weiter, während Kapital aus großen Token abfließt. Noch vor dem ersten investierten Euro hat SolidProof den gesamten Code geprüft und für sicher erklärt. Der Gründer hinter dem ursprünglichen PEPE-Token leitet das Projekt, und ein ehemaliger Binance-Manager hat die Exchange von Grund auf aufgebaut.

Die Solana Prognose zieht Klicks an, doch ein bestätigtes Listing bei laufendem Presale-Preis ist der seltenere Fund. Eine Swap-Engine ohne Gebühren auf jeden Trade und ein KI-gestützter Token-Scanner, der Smart Contracts auf Gefahren prüft, funktionieren bereits heute. Über 9.002.000 Dollar flossen in den Presale, während der Fear and Greed Index wochenlang im Bereich extremer Angst verharrte.

Die vorherige Presale-Phase schloss vorzeitig, weil Kapital schneller einfloss als geplant, und die aktuelle Runde füllt sich in Echtzeit. Die Wallets, die jetzt kaufen, raten nicht. Sie haben die Lücke zwischen Einstieg und Listing kalkuliert und dasselbe erkannt, was frühe Gewinner in jedem Zyklus vor der Masse gesehen haben. Presale-Projekte mit eigener Exchange-Infrastruktur haben in früheren Zyklen die stärksten Renditen erzielt, und wer zum Presale-Preis einsteigt und die Einjahresfrist einhält, nimmt Gewinne komplett steuerfrei mit. Auf der offiziellen Pepeto-Website läuft der Presale noch, doch das Fenster wird kleiner.

Solana (SOL) bei 84,03 Dollar: Alameda-Verkaufsdruck und Alpenglow-Upgrade prägen den Ausblick

Solana (SOL) notiert bei 84,03 Dollar laut CoinMarketCap mit einer Marktkapitalisierung von 48 Milliarden Dollar. Changelly sieht die Spanne für 2026 zwischen 81 und 107 Dollar, während CoinPedia im bullischen Szenario 200 Dollar bis Ende 2026 anpeilt.

Die bullische Solana Prognose für April zeigt auf 96 Dollar, rund 17 Prozent über dem aktuellen Kurs. Dieses Ziel ist bereits öffentlich und in jeden Chart eingepreist. Alamedas verbliebene 294 Millionen Dollar in SOL bilden einen Angebotsüberhang, den jede Erholung erst absorbieren muss. Wer auf SOL setzt, braucht Geduld, und genau diese Geduld fehlt dem Kapital, das sich stattdessen in einen Presale mit bestätigtem Listing bewegt.

Fazit

Die Solana Prognose hat Substanz für eine Erholung, und SOL bleibt ein starker Name in diesem Zyklus. Der Alameda-Verkauf testet die Geduld, aber das Netzwerk baut weiter am Alpenglow-Upgrade. Kein Abverkauf auf diesem Niveau hat ewig gedauert, und jeder Einbruch dieser Tiefe endete historisch mit steigenden Kursen. Wer auf bestätigte Listings mit Presale-Preisen setzt, weiß aus der Kryptogeschichte, dass dort die größten Chancen entstehen. Der Gründer hinter Pepeto hat mit Pepe bereits bewiesen, was möglich ist. Das Fenster auf der offiziellen Pepeto-Website existiert nur, solange der Presale läuft, und wer ein Jahr hält, nimmt Gewinne nach der Haltefrist steuerfrei mit.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der Alameda-Verkauf für die Solana Prognose?

Alameda hält nach dem Entstaking von 16 Millionen Dollar am 13. April noch 3,5 Millionen SOL im Wert von 294 Millionen Dollar. Der Angebotsüberhang erzeugt Druck, doch die Unterstützung bei 78 Dollar hat bisher jeder Verkaufsrunde standgehalten.

Was bietet Pepeto als Alternative zur Solana Prognose für 2026?

SOL bietet laut Analysten bis zu 17 Prozent Aufwärtspotenzial bis 96 Dollar. Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit bestätigtem Binance-Listing, einer funktionierenden Exchange und über 9.002.000 Dollar an eingesammeltem Kapital auf der offiziellen Pepeto-Website.