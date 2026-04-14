Die US-Investmentbank Goldman Sachs kann mit ihren Quartalszahlen nicht überzeugen. Aktie mit minus drei Prozent Schlusslicht im US-Leitindex Dow Jones. Wichtiger Geschäftsbereich weckt Sorgen mit Blick auf die Deutsche Bank. Woche der Wahrheit für die großen US-Banken: Nach Goldman Sachs am gestrigen Montag legen heute Branchenprimus JP Morgan und Citigroup ihre Zahlen vor. Bank of America und die Investmentbank Morgan Stanley folgen am Mittwoch. Damit eröffnen die Geldhäuser gleichzeitig die US-Berichtssaison. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag