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Neues HQ-Business-Center im Science Park North43: ESPG startet erstes Projekt mit IWG in Köln



14.04.2026 / 08:30 CET/CEST

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Neues HQ-Business-Center im Science Park North43: ESPG startet erstes Projekt mit IWG in Köln Weitere erfolgreiche Vermietung mit IWG im Science Park North43

Rund 1.300 Quadratmeter Mietfläche für flexible Arbeitswelten unter der Marke HQ

Hochwertiger Ausbau durch ESPG, Betrieb durch IWG

Weiterer Schritt zur Aktivierung von Flächenpotenzialen im Portfolio Köln, 14. April 2026: Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, startet im Science Park North43 in Köln das erste gemeinsame Projekt mit der IWG Management (Germany) GmbH. Im Rahmen der Partnerschaft wird eine Fläche von rund 1.300 Quadratmetern im Erdgeschoss sowie im zweiten Obergeschoss ausgebaut und künftig unter der Marke HQ betrieben. Die IWG plc. ist in Deutschland ebenfalls unter ihren Marken Regus, Spaces oder Signature sowie für die soeben erfolgreich durchgeführte Übernahme der Design Offices bekannt. Am Standort in Hattingen ist die Eröffnung von HQ im Juni geplant. "Mit HQ erweitern wir das Nutzungsspektrum im Science Park North43 gezielt um flexible Arbeitswelten für Unternehmen, die schnell starten und skalieren wollen. Der Betrieb des "Businessclubs" im Erdgeschoss gestaltet die Lobby vollkommen neu und gibt North43 einen völlig neuen Look. Der Standort vereint bereits heute ein breites Spektrum an Mietern - vom spezialisierten Mittelstand bis hin zu technologieorientierten Unternehmen - und bietet ein Umfeld, in dem unterschiedliche Geschäftsmodelle voneinander profitieren. Diese Kombination aus etablierten Nutzern und flexiblen Office-Konzepten ist ein wesentlicher Bestandteil unseres ganzheitlichen Science-Park-Ansatzes und stärkt die Zukunftsfähigkeit des Standorts nachhaltig", sagt Markus Drews, Vorstand der ESPG AG. Der Science Park North43 im Kölner Norden bietet Unternehmen flexible und skalierbare Flächen für unterschiedlichste Nutzungen - von Büro über Labor bis hin zu technischen oder produktionsnahen Anwendungen. Die modulare Gebäudestruktur ermöglicht es, Flächen individuell an Anforderungen anzupassen und mit dem Wachstum der Nutzer mitzuwachsen. Insgesamt umfasst der Standort rund 10.450 Quadratmeter Mietfläche, von denen aktuell noch rund 4.000 Quadratmetern zur Vermietung stehen. Bereits heute nutzen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen den Standort: Neben flexiblen Office-Konzepten sind auch technologieorientierte und sicherheitsrelevante Nutzungen vertreten. So setzt beispielsweise die W.I.S Sicherheit GmbH den Standort für anspruchsvolle operative und technische Prozesse ein, während Emil Koch den Science Park als Basis für sein technologiegetriebenes Geschäft nutzt. Mit dem Einzug von HQ wird das Angebot nun gezielt um flexible Arbeitsplatzlösungen erweitert. Die Zusammenarbeit mit IWG, dem weltweit führenden Anbieter flexibler Arbeitsplatzlösungen, zielt darauf ab, moderne und flexible Büroangebote in technologieorientierten Lagen zu etablieren. Mit Marken wie Regus, HQ, Spaces und Signature betreibt IWG ein globales Netzwerk mit mehr als 3.700 Standorten in über 120 Ländern. Die ESPG übernimmt den hochwertigen Ausbau der Flächen sowie die technische Steuerung und Qualitätssicherung. IWG wird die Flächen nach Fertigstellung betreiben und als modernes Business Center unter der Marke HQ vermarkten. Über ESPG Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von ca. 126.000 Quadratmetern. Die Standorte sind in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen. Pressekontakt: Jan Hutterer

T +49 40 60 91 86 83

M +49 172 3462831

espg@kirchhoff.de



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