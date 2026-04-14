Nachdem die Börsen am Montag stark unter Druck geraten sind, geht es am Dienstag wieder nach oben. Das treibt die Kurse der Aktien im DAX jetzt an und das müssen Investoren wissen. Nachdem die Kurse im DAX am Montag noch stark unter Druck geraten sind, da die USA die Friedensverhandlungen mit dem Iran abgebrochen haben, zeigt sich am Dienstag eine Erholung. Diese neuen Iran-Hoffnungen beflügeln die Kurse im DAX Grund sind Hoffnungen auf eine Fortsetzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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