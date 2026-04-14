Weniger Schlagzeilen, weniger Krawall, weniger Druck auf deutsche Unternehmen: Um aktivistische Investoren ist es in Deutschland zuletzt ruhiger geworden. Doch wer glaubt, die großen Zeiten von Elliott, AOC und Co. seien vorbei, irrt sich gewaltig. So zumindest die klare Ansage von Lars-Gerrit Lüßmann, Co-Leiter der internationalen Wirtschaftskanzlei Gowling für Deutschland, und ausgewiesener Experte für den Umgang mit aktivistischen Aktionären. Der Jurist berät regelmäßig Unternehmen und deren Führung, wenn Investoren Druck machen - und sieht die Lage deutlich differenzierter: "Das Thema Aktivismus ist eines, das uns weiterhin sehr eng begleitet und auch begleiten wird. Wir sehen sehr viele aktivistische Aktivitäten - aber vielleicht etwas mehr 'behind the scenes'." Das erwartet Sie in diesem Talk: • Die Zahl der aktivistischen Kampagnen ist kaum gesunken - doch die Spielregeln haben sich fundamental verändert. Was steckt hinter dem neuen, leiseren Aktivismus? • Nachhaltigkeit war jahrelang ein beliebter Angriffspunkt aktivistischer Investoren. Warum hat sich das gewandelt - und was kommt stattdessen? • Wo sieht der Experte im Aktien- und Kapitalmarktrecht den dringendsten Reformbedarf in Deutschland? • Welche konkreten Warnsignale zeigen an, dass ein aktivistischer Investor bereits im Anmarsch ist - und ab wann ist es möglicherweise zu spät? • Wie sieht die beste Verteidigung aus? Das ganze Interview mit Lars-Gerrit Lüßmann gibt es jetzt bei FINANCE TV. _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie gerne unseren Kanal: Youtube: https://www.youtube.com/@finance-magazin Spotify: https://open.spotify.com/show/24SA4JlFQdtz55IHOZbSwJ Amazon Music: https://music.amazon.de/podcasts/fe8c802d-dbac-453d-bdbf-61e62121dcdc/finance-podcast Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/finance-podcast/id1568460928