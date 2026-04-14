Bei Gold und Silber ging es in den vergangenen Tagen in einer relativ engen Range auf und ab. Die Entwicklung der beiden Edelmetalle ist derzeit eng mit der Entwicklung im Nahen Osten verknüpft und den damit verbundenen Inflationserwartungen.Zu Wochenbeginn verloren die beiden Edelmetalle. Auslöser waren gescheiterte Gespräche zwischen den USA und dem Iran, die neue Inflationssorgen schürten. Investoren reagierten nervös - und schichteten um. US-Präsident Trump sorgte zusätzlich für Bewegung: Sein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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