Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Montag (13.04.2026). Neben der Entwicklung des Goldpreises betrachten wir auch den EUR/USD-Wechselkurs und dessen Auswirkungen auf Gold und Silber im Euroraum. Zusätzlich werfen wir einen Blick auf Silber, Kupfer und die Gold-Silber-Ratio. Goldpreis stabilisiert sich am 10.04.2026 nach geopolitischen Spannungen Der Goldpreis startete am Montag bei 4.695,27 USD in den Handelstag. Dieses Niveau stellte zugleich das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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