BÖRSE AKTUELL: Stimmung an der Wall Street entspannt sich leicht, US-Dollar unter Druck (14.04.26)

Die US-Futures zeigen sich heute leicht schwächer, bleiben jedoch klar im Aufwärtstrend. Der S&P 500 notiert aktuell bei rund 6.920 Punkten und damit nur knapp unter seinem Allzeithoch.

Trotz kurzfristiger Zurückhaltung bleibt das Marktumfeld stabil, nachdem der Index zuletzt bis auf rund 6.886 Punkte gestiegen ist und sich damit nahe Rekordniveaus bewegt.

Markt News: Fokus auf Inflation und Konjunkturdaten

Im Mittelpunkt der heutigen Markt News stehen wichtige US-Konjunkturdaten. Erwartet werden unter anderem:

NFIB-Geschäftsklimaindex (11:00 GMT)

ADP-Arbeitsmarktdaten

Erzeugerpreise (PPI) für März (13:30 GMT)

Zusätzlich treten mehrere Vertreter der Fed und der EZB auf, was für erhöhte Volatilität sorgen könnte.

Auch geopolitische Entwicklungen bleiben relevant: Israel nimmt Gespräche mit dem Libanon auf, während globale Spannungen weiterhin Einfluss auf die Märkte haben.

China-Daten enttäuschen deutlich

Schwache Konjunkturdaten aus China belasten die Stimmung in Asien.

Exporte stiegen im Jahresvergleich nur um 2,5 - (Erwartung: 8,6 %)

Importe legten um 27,8 - zu (Erwartung: 13,9 %)

Handelsbilanz fiel auf 51,13 Mrd. USD (Erwartung: 107,55 Mrd. USD)

Die Zahlen zeigen eine deutliche Abschwächung der Exportdynamik und sorgten dafür, dass der Hang Seng einen Großteil seiner vorherigen Gewinne wieder abgab....

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