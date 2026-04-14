München (ots) -Heute veröffentlicht Keine Patente auf Saatgut! die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage in fünf EU-Mitgliedstaaten, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Polen. Rund 80 Prozent der Befragten lehnen Patente auf Lebewesen auf Pflanzen ab. Mehr als 70 Prozent sprechen sich gegen Patente auf natürlich vorkommende Gene aus. Die größte Ablehnung solcher Patente ist in Polen und Deutschland zu verzeichnen, gefolgt von Frankreich und Italien.Die Umfrage zeigt die höchste Unterstützung (mehr als 90 Prozent) für die Feststellung, dass Vielfalt in der Pflanzenzüchtung und der Lebensmittelproduktion entscheidend ist und dass bei Patenten auf gentechnisch veränderte Pflanzen und deren Marktzulassung der Schutz der Umwelt einen hohen Stellenwert haben muss. Die höchsten Zustimmungen wurden hier in Polen und Italien verzeichnet, gefolgt von Deutschland und Frankreich.Nach der Auswertung durch das Meinungsforschungsinstitut Civey zeigt sich in allen fünf Ländern ein einheitliches Bild: Die Öffentlichkeit unterstützt im Innovationen in der Pflanzenzüchtung, erwartet jedoch klare ethische Grenzen und hohe Schutzstandards. Patente auf natürliche Merkmale werden kritisch gesehen, während bei gentechnischen Entwicklungen ein besonders verantwortungsvoller Umgang gefordert wird.Ein Anlass für die Durchführung der repräsentativen Umfrage sind bevorstehende Abstimmungen im EU Ministerrat und EU Parlament über ein neues Gesetz, das Pflanzen aus Neuer Gentechnik (NGT) von den bestehenden Regeln für Risikoprüfung und Kennzeichnung ausnehmen würde. Gleichzeitig würde die Menge patentierten Saatguts drastisch zunehmen. Der Kompromisstext, über den der Rat und das EU-Parlament demnächst abstimmen, erlaubt die Patentierung aller NGT-Pflanzen, bis hin zu natürlicherweise vorkommenden Genen. Damit ist auch die klassische Pflanzenzucht stark betroffen. Die internationale Koalition Keine Patente auf Saatgut! fordert die EU auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und Patente auf Pflanzen und Tiere wirksam zu verbieten.Weitere Informationen: https://www.no-patents-on-seeds.org/en/surveyPressekontakt:Christoph Then, Tel: 015154638040, info@no-patents-on-seeds.orgOriginal-Content von: Keine Patente auf Saatgut!, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156268/6254726