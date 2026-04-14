LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Michelin von 25 auf 30 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Analyst Erwann Dagorne setzt in der europäischen Automobilbranche im aktuellen Umfeld stärker auf Defensivqualitäten und Preismacht. Dabei empfiehlt er Continental und rät dazu, auch Michelin nicht mehr in den Portfolios unterzugewichten. Neuer Kostendruck sowie die Konjunktur- und Verbraucherrisiken durch den Iran-Krieg hätten das ohnehin fragile Umfeld weiter geschwächt, schrieb der Experte. Die Branche sei allerdings inzwischen besser auf Widrigkeiten vorbereitet./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 20:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:00 / GMT

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