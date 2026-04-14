EQS-News: Sandmark
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GENF, 14. April 2026 /PRNewswire/ -- Sandmark hat heute die erste Ausgabe seines "Crypto Intelligence Report" veröffentlicht, in dem aufgezeigt wird, wie glaubwürdige und zuverlässige Informationen bei Finanzexperten und Investoren echte Überzeugung schaffen.
Die Studie erfasste die Einstellungen und Verhaltensweisen von über 5.000 Finanzfachleuten und Krypto-Investoren in Australien, Brasilien, Indien, Singapur, Südkorea, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und den USA. Der in Zusammenarbeit mit der globalen Plattform für Verbrauchererkenntnisse GWI erstellte Bericht schließt eine bedeutende Lücke in der bestehenden Marktforschung, indem er sich speziell auf finanzkundige Krypto-Investoren konzentriert: diejenigen, die innerhalb und am Rande der Finanzbranche tätig sind.
"Die meisten Krypto-Studien konzentrieren sich auf die Stimmung der Privatanleger. Wir wollten verstehen, wie Finanzfachleute - Menschen, die täglich mit Risiko und Kapital arbeiten - Kryptowährungen tatsächlich wahrnehmen und mit ihnen umgehen. Was wir herausgefunden haben, stellt eine Reihe von Annahmen in Frage", sagte Michelle Fotopoulou, Chief Marketing Officer bei Sandmark.
Erfahrung relativiert das Risiko
Regulierung ist der Motor für den Markteintritt
Michelle sagte: "Eine starke Regulierung wirkt als Katalysator für das Engagement. Wenn Rechtsordnungen Schutzmaßnahmen einführen, beschleunigt sich die Aktivität, und größeres Vertrauen ermöglicht eine breitere Akzeptanz."
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens: Prägend, aber polarisierend
Ein sich entwickelnder, aber reifer werdender Markt
Der Sandmark Crypto Intelligence Report ist hier verfügbar.
Informationen zu Sandmark
Sandmark wurde 2025 von einem in der Schweiz ansässigen Unternehmer gegründet und ist international mit redaktionellen Zentren in Europa, dem Nahen Osten, Asien und Nordamerika tätig. Sandmark wird weltweit von Fachleuten aus traditionellen und neuen Finanzmedien geleitet, die über jahrzehntelange Erfahrung in der Berichterstattung über eine Vielzahl von Märkten verfügen - vom Bankwesen über Rohstoffe und Devisenhandel bis hin zur Aktienanalyse.
Das Sandmark-Team besteht aus mehr als 20 Mitarbeitern weltweit - darunter Journalisten, Researcher und Datenanalysten -, die sich der gemeinsamen Mission verschrieben haben, klare, glaubwürdige und kontextreiche Berichterstattung zu liefern.
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14.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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