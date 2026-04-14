Bornheim (ots) -Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen und sinkender Gewinne hat Volkswagen zuletzt ein klares Signal gesetzt: Der Konzern zahlte seinen rund 120.000 Beschäftigten in Deutschland eine Prämie von knapp 4.800 Euro und das mitten im Sparkurs. Gleichzeitig verzichtete sogar das Top-Management teilweise auf Gehalt, um das Unternehmen stabil aufzustellen. Das zeigt: Auch in schwierigen Zeiten können gezielte Benefits ein strategisches Instrument sein, um Motivation und Zusammenhalt zu sichern.Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter wirklich sehen: als Kostenfaktor oder als zentralen Erfolgsfaktor. Wer Benefits streicht, spart kurzfristig, riskiert aber langfristig Motivation, Loyalität und Leistung. Hier erfahren Sie, warum Zusatzleistungen mehr sind als ein Nice-to-have, welche Signale Unternehmen damit senden und warum Firmen wie VW zeigen, dass sich Investitionen in Mitarbeiter selbst unter Druck auszahlen können.Wenn Einsparungen zum Risiko werdenSobald Unternehmen unter wirtschaftlichen Druck geraten, beginnt häufig dieselbe Diskussion: Wo lassen sich schnell Kosten reduzieren? In vielen Fällen rücken dabei Zusatzleistungen in den Fokus. Sie gelten als verzichtbar, weil ihr Beitrag zur Wertschöpfung nicht unmittelbar sichtbar ist.Diese Einordnung greift jedoch zu kurz. Denn Benefits sind keine isolierten Ausgaben, sondern Teil eines Systems, das die Stabilität eines Unternehmens beeinflusst. Werden sie vorschnell gestrichen, entsteht zwar kurzfristig ein finanzieller Effekt, gleichzeitig werden jedoch Risiken aufgebaut, die sich erst später zeigen.Welche Wirkung Benefits tatsächlich habenZusatzleistungen erfüllen mehrere Funktionen gleichzeitig. Sie erleichtern den Arbeitsalltag, stärken die Bindung und tragen zur Wahrnehmung von Fairness bei. Gerade in unsicheren Zeiten gewinnt dieser Aspekt an Bedeutung.Mitarbeitende bewerten Entscheidungen nicht nur nach ihrem finanziellen Umfang, sondern vor allem nach der dahinterstehenden Haltung. Wird bei Benefits gekürzt, entsteht schnell der Eindruck, dass Belastungen einseitig verteilt werden. In der Folge sinken Motivation und Loyalität, während die Bereitschaft wächst, sich nach Alternativen umzusehen.Diese Entwicklung verläuft häufig schleichend, wirkt sich jedoch langfristig auf Produktivität, Zusammenarbeit und Fluktuation aus. Die eigentlichen Kosten entstehen somit nicht durch die Benefits selbst, sondern durch deren Wegfall.Warum das Beispiel Volkswagen relevant istVor diesem Hintergrund wird deutlich, warum das Vorgehen von Volkswagen besondere Aufmerksamkeit verdient. Trotz eines klaren Sparkurses wurde eine Gewinnbeteiligung ausgezahlt, während gleichzeitig auch das Management auf einen Teil seiner Vergütung verzichtete.Entscheidend ist dabei weniger die Höhe der Prämie als das zugrunde liegende Prinzip. Das Unternehmen hat sichtbar gemacht, dass Belastungen nicht ausschließlich auf die Belegschaft übertragen werden. Dadurch entsteht ein Gefühl von Ausgewogenheit und gemeinsamer Verantwortung. Genau diese Signalwirkung trägt dazu bei, Vertrauen zu stabilisieren, selbst in wirtschaftlich angespannten Phasen.Was Unternehmen daraus ableiten könnenDie zentrale Frage lautet daher nicht, ob Benefits reduziert werden sollten, sondern wie mit ihnen umgegangen wird. Pauschale Kürzungen führen selten zu nachhaltigen Lösungen. Stattdessen ist eine differenzierte Betrachtung erforderlich.Zunächst sollte geprüft werden, welche Leistungen tatsächlich genutzt werden und welchen konkreten Mehrwert sie bieten. Darauf aufbauend können Prioritäten gesetzt werden, die sowohl zur wirtschaftlichen Situation als auch zur Belegschaft passen. Ebenso entscheidend ist eine klare Kommunikation, da selbst sinnvolle Maßnahmen ihre Wirkung verfehlen, wenn sie nicht nachvollziehbar sind.Praxis im MittelstandGerade im Mittelstand zeigt sich die Relevanz dieses Ansatzes. Begrenzte Ressourcen erfordern klare Entscheidungen, während gleichzeitig die Bindung von Fachkräften gesichert werden muss.Unternehmen, die nicht pauschal streichen, sondern gezielt priorisieren, senden ein anderes Signal. Sie machen deutlich, dass wirtschaftliches Handeln notwendig ist, jedoch nicht einseitig zulasten der Mitarbeitenden erfolgt. Dadurch steigt die Akzeptanz von Maßnahmen, und das Vertrauen bleibt erhalten.FazitBenefits sind in wirtschaftlich schwierigen Zeiten kein verzichtbarer Zusatz, sondern ein Instrument der Unternehmensführung. Sie beeinflussen, wie Mitarbeitende ihr Unternehmen wahrnehmen, und tragen damit direkt zur Stabilität bei.Unternehmen stehen daher weniger vor der Frage, ob sie sparen sollten, sondern wie sie es tun. Wer Zusatzleistungen pauschal reduziert, erzielt kurzfristige Effekte, riskiert jedoch langfristige Nachteile. Wer hingegen gezielt priorisiert und transparent handelt, kann auch unter Druck Vertrauen sichern und die eigene Organisation stabilisieren.Über Reiner Huthmacher:Reiner Huthmacher ist Berater für nachhaltige Mitarbeiterbindung in KMU. Er unterstützt mittelständische Unternehmen dabei, sich vom Fachkräftesucher zum Mittelstandsmagneten zu entwickeln. 2021 gründete er die Marke Fachkräftemagnet, 2024 folgte die Huthmacher Consulting GmbH. Sein 6-Schritte-System verbindet strategisches Benefit-Management mit datenbasierter Fluktuationsprävention. Weitere Informationen unter: www.fachkraeftemagnet.net (http://www.fachkraeftemagnet.net).Pressekontakt:Huthmacher Consulting GmbHVertreten durch: Reiner HuthmacherE-Mail: reiner.huthmacher@fachkraeftemagnet.netWeb: https://www.fachkraeftemagnet.net/Original-Content von: Huthmacher Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176533/6254749