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Die Cardano News beginnen mit einem offenen Streit um Geld. Gründer Charles Hoskinson hat einen Vorschlag öffentlich abgelehnt, 14 Millionen ADA im Wert von 3,3 Millionen Dollar für Konferenzen auszugeben. Stattdessen fordert er permanente globale Büros, die das ganze Jahr über weiterentwickeln, wie CoinMarketCap berichtet.

ADA liegt nach wie vor 92 Prozent unter dem Allzeithoch, obwohl die Meldungen an Fahrt gewinnen. Whale-Wallets erreichen ein Vier-Monats-Hoch und der Van-Rossem-Hard-Fork ist für Ende Juni bestätigt.

Die Kluft zwischen dem, was Cardano technisch liefert, und dem, was Halter im Portfolio sehen, lenkt Kapital in Einstiegspunkte, bei denen funktionierende Produkte und ein einziges Listing die Erholung vieler Monate in einen Tag verdichten. Genau diese Lücke füllt Pepeto, während die Governance-Debatte bei ADA weiterläuft.

Cardano News: Hoskinson lehnt 3,3-Millionen-Dollar-Konferenzbudget ab, während Van Rossem startet

Am 12. April bezeichnete Hoskinson die Summit- und Singapur-Events als Partys und lehnte das Budget von 14 Millionen ADA ab. Er forderte permanente Community-Hubs, die auch nach dem Ende der Veranstaltungen weiter aufbauen, wie CoinMarketCap berichtet.

In derselben Woche stieß das Protocol-11-Upgrade (Van Rossem) bei Node-Tests auf ein Speicherproblem. Das Team behob den Fehler schnell und bestätigte Ende Juni 2026 für die vollständige Einführung, so U.Today. Midnight, die Privacy-Sidechain, ging Ende März mit Google Cloud und Worldpay unter den ersten Validatoren live.

Die Entwicklung liefert weiter, doch die Cardano News zeigen auch eine Lücke, die sich vergrößert: 680 Commits pro Woche von Entwicklern, während der Token 92 Prozent unter dem Hoch verharrt, ohne dass der Kurs darauf reagiert. Für Anleger stellt sich die Frage, wo frisches Kapital in diesem Umfeld den kürzesten Weg zu Ergebnissen findet.

Pepeto liefert, was ADA-Anleger seit Monaten vermissen

Die Treasury-Debatte ist die große Cardano News, doch für Wallets, die den schnellsten Weg zu Rendite suchen, sammelt sich Kapital dort, wo der Zyklus dreht. Jeder Swap auf PepetoSwap wird ohne Gebühren abgewickelt. Ein eingebauter Scanner liest Verträge und markiert Wallets mit zu hohem Anteil am Gesamtangebot, bevor das eigene Kapital eintritt. Die Bridge verschiebt Bestände über Chains hinweg ohne Kosten.

Über 9.002.000 Dollar wurden eingesammelt, bei einem Fear-and-Greed-Index von 12, zum Kurs von 0,000000186 Dollar. Die Runden füllen sich schneller, je näher das bestätigte Binance-Listing rückt. Bevor der Presale startete, hat SolidProof jeden einzelnen Smart Contract geprüft und die vollständige Sicherheit der Codebasis bestätigt.

Ein ehemaliger Binance-Entwicklungsleiter, der Token-Launches betreut hat, verantwortet die Listing-Roadmap. Meme-Energie und echte Exchange-Produkte treffen selten gleichzeitig aufeinander. Presale-Projekte mit funktionierender Infrastruktur haben in früheren Zyklen die stärksten Renditen erzielt. Während die Debatte sich über Monate entfaltet, bleibt das Einstiegsfenster bei Pepeto für jeden offen, der die Stärke dieser Konstellation erkennt.

Cardano News: ADA-Kurs bei 0,239 Dollar, während die Treasury-Debatte die Schlagzeilen bestimmt

Cardano (ADA) wird laut CoinMarketCap bei 0,239 Dollar gehandelt. Protocol 11 rückt näher und 424 Whale-Wallets stehen auf einem Vier-Monats-Hoch, nachdem sie 819 Millionen ADA im Wert von 214 Millionen Dollar akkumuliert haben. CoinCodex sieht 0,38 Dollar zur Jahresmitte, während Changelly den April zwischen 0,307 und 0,412 Dollar einordnet.

Die Unterstützung liegt bei 0,23 Dollar, der nächste Widerstand bei 0,26 Dollar und darüber bei 0,28 Dollar. ADA erhielt von der SEC das Label digitale Ware, was den regulatorischen Weg ebnet. Die Daten zeigen starken technischen Fortschritt, doch der Kurs muss erst von 0,239 Dollar über 0,34 Dollar steigen, um echten Widerstand zu durchbrechen. Dieses Tempo braucht Zeit, während ein Presale-Listing dieselbe Strecke an einem einzigen Tag zurücklegen kann.

Fazit

Die Cardano News drehen ins Positive. Hoskinson drängt auf permanente Infrastruktur und die erste große Governance-Debatte spielt sich on-chain ab. Doch ADA braucht bei einer Marktkapitalisierung von 8,6 Milliarden Dollar noch Monate, um Kursziele zu erreichen, die wirklich zählen.

Pepeto vereint über die offizielle Pepeto-Website virale Energie, live verfügbare Exchange-Produkte und ein bestätigtes Binance-Listing in einem einzigen Token. Historisch gesehen haben Projekte mit dieser Kombination aus Produkt und Timing die Gewinne erzielt, über die Trader noch Jahre später sprechen. Wer die Position zwölf Monate hält, kann die Gewinne nach geltendem Steuerrecht steuerfrei vereinnahmen. Das Einstiegsfenster wird kleiner, und sobald das Listing stattfindet, gehört dieser frühe Kurs der Vergangenheit an.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die Cardano News zur Treasury-Debatte für ADA-Halter?

Hoskinson will permanente globale Hubs statt 3,3 Millionen Dollar für Konferenzen. Die Debatte zeigt interne Spannungen, während Pepeto über ein einziges Listing-Event komprimiert liefert, wofür ADA Monate braucht.

Was bietet Pepeto im Vergleich zu ADA?

ADA muss von 0,239 Dollar auf 0,34 Dollar steigen, nur um den ersten Widerstand zu durchbrechen. Pepeto steht bei 0,000000186 Dollar mit einem Binance-Listing in Reichweite. Frühe Exchange-Token mit funktionierenden Produkten haben in vergangenen Zyklen die stärksten Ergebnisse geliefert. Mehr erfahren Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.