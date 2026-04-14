Berlin (ots) -Die Nachfrage nach Camping zu Pfingsten wächst stärker als die klassische Hauptsaison im Sommer. Gleichzeitig zeigt sich: Knapp sechs Wochen vor Pfingsten gibt es für Camper noch gute Chancen passende Angebote zu finden. Besonders gefragte Regionen sind jedoch fast ausgebucht. Das zeigen aktuelle Daten der "PiNCAMP Echtzeit-Verfügbarkeitssuche" (Stichtag: 13. April 2026), die die wichtigsten 3.500 Campingplätze in Europa hinsichtlich aktueller Buchbarkeit auf PiNCAMP überprüft.Destinationen mit noch guter VerfügbarkeitPiNCAMP, das Campingportal des ADAC, bietet in einigen Destinationen noch für mehr als 80 % der buchbaren Campingplätze Restverfügbarkeiten zu Pfingsten an. Damit haben Camper noch eine breite Auswahl und gute Chancen, einen Stellplatz auf dem passenden Campingplatz buchen zu können. So weisen etwa der Harz, die Schweiz oder die Costa Brava aktuell noch vergleichsweise gute Verfügbarkeiten auf.Deutschland:- Harz: 17 % ausgebucht | noch 5 Campingplätze verfügbar- Mecklenburgische Seenplatte (https://www.pincamp.de/search?adults=2&children=8&date_from=2026-05-23&date_to=2026-05-28&flex=false&tag=prn%3Atbt%3Ashape%3Amecklenburgische-seenplatte&title=Mecklenburgische+Seenplatte&bookable=1): 8 % ausgebucht | noch 12 Campingplätze verfügbar- Nordsee: 0 % ausgebucht | noch 12 Campingplätze verfügbar- Schwarzwald: 0 % ausgebucht | noch 10 Campingplätze verfügbarEuropa:- Schweiz: 15 % ausgebucht | noch 29 Campingplätze verfügbar- Costa Brava (ES (https://www.pincamp.de/search?adults=2&children=8&date_from=2026-05-23&date_to=2026-05-28&flex=false&tag=prn%3Atbt%3Ashape%3Acosta-brava&title=Costa+Brava&bookable=1)): 13 % ausgebucht | noch 20 Campingplätze verfügbar- Provence (FR): (https://www.pincamp.ch/de/search?adults=2&children=8&date_from=2026-05-23&date_to=2026-05-28&flex=false&tag=prn%3Atbt%3Ashape%3Aprovence&title=Provence&bookable=1) 9 % ausgebucht | noch 143 Campingplätze verfügbar- Tirol (AT) (https://www.pincamp.ch/de/search?adults=2&children=8&date_from=2026-05-23&date_to=2026-05-28&flex=false&tag=prn%3Atbt%3Aregion%3Aoesterreich_tirol&title=Tirol&bookable=1): 9 % ausgebucht | noch 10 Campingplätze verfügbar- Jütland (DK) (https://www.pincamp.de/search?adults=2&children=8&date_from=2026-05-23&date_to=2026-05-28&flex=false&tag=prn%3Atbt%3Ashape%3Ajuetland&title=J%C3%BCtland&bookable=1): 2 % ausgebucht | noch 85 Campingplätze verfügbar- Südschweden (https://www.pincamp.de/search?adults=2&children=8&date_from=2026-05-23&date_to=2026-05-28&flex=false&tag=prn%3Apage%3Adestination-region-sod-sverige&title=S%C3%BCdschweden&bookable=1): 1 % ausgebucht | noch 113 Campingplätze verfügbar- Istrien (HR) (https://www.pincamp.de/search?adults=2&children=8&date_from=2026-05-23&date_to=2026-05-28&flex=false&tag=prn%3Atbt%3Aregion%3Akroatien_gespanschaft-istrien&title=Istrien&bookable=1): 0 % ausgebucht | noch 39 Campingplätze verfügbarDestinationen mit RestverfügbarkeitenParallel dazu sind besonders gut erreichbare Kurzreisedestinationen und etablierte Campingregionen bereits deutlich stärker auf PiNCAMP gebucht.Deutschland:- Sauerland: 57 % ausgebucht | noch 3 Campingplätze verfügbar- Eifel: 39 % ausgebucht | noch 14 Campingplätze verfügbar- Lüneburger Heide (https://www.pincamp.de/search?adults=2&children=8&date_from=2026-05-23&date_to=2026-05-28&flex=false&tag=prn%3Atbt%3Ashape%3Alueneburger-heide&title=L%C3%BCneburger+Heide&bookable=1): 36 % ausgebucht | noch 7 Campingplätze verfügbar- Weserbergland: 29 % ausgebucht | noch 5 Campingplätze verfügbar- Bayern: 24 % ausgebucht | noch 25 Campingplätze verfügbar- Ostsee: 23 % ausgebucht | noch 20 Campingplätze verfügbar- Teutoburger Wald: (https://www.pincamp.de/search?adults=2&children=8&date_from=2026-05-23&date_to=2026-05-28&flex=false&tag=prn%3Atbt%3Ashape%3Ateutoburger-wald&title=Teutoburger+Wald&bookable=1) 20 % ausgebucht | noch 4 Campingplätze verfügbarEuropa:- Zeeland (NL) (https://www.pincamp.ch/de/search?adults=2&children=8&date_from=2026-05-23&date_to=2026-05-28&flex=false&tag=prn%3Atbt%3Aregion%3Aniederlande_zeeland&title=Zeeland&bookable=1): 50 % ausgebucht | noch 10 Campingplätze verfügbar- Cavallino (IT) (https://www.pincamp.de/search?adults=2&children=8&date_from=2026-05-23&date_to=2026-05-28&flex=false&tag=prn%3Atbt%3Aplace%3Aitalien_venetien_cavallino-treporti&title=Cavallino-Treporti&bookable=1): 46 % ausgebucht | noch 7 Campingplätze verfügbar- Südtirol (IT): (https://www.pincamp.ch/de/search?adults=2&children=8&date_from=2026-05-23&date_to=2026-05-28&flex=false&tag=prn%3Atbt%3Ashape%3Asuedtirol&title=S%C3%BCdtirol&bookable=1) 25 % ausgebucht | noch 9 Campingplätze verfügbar- Gardasee (IT) (https://www.pincamp.de/search?adults=2&children=8&date_from=2026-05-23&date_to=2026-05-28&flex=false&tag=prn%3Atbt%3Ashape%3Agardasee&title=Gardasee&bookable=1): 22 % ausgebucht | noch 25 Campingplätze verfügbarPfingsten wächst stärker als SommerPfingsten gewinnt als Reisezeitraum strukturell an Bedeutung: Der Anteil der Buchungen an Pfingsten am Buchungsvolumen des Gesamtjahres stieg bereits im letzten Jahr von 9 % (2024) auf 12 % (2025). Die Sommermonate bleiben zwar dominant, zeigen jedoch aufgrund der bereits hohen Auslastung keine vergleichbare Wachstumsdynamik mehr. Die bisherigen Buchungszahlen für 2026 zeigen einen ähnlichen Trend.Nachfrage wächst, Juni günstige Alternative"Die Nachfrage nach Camping über Pfingsten wächst stark. Camper sollten ihren Wunsch-Campingplatz jetzt buchen, solange noch Verfügbarkeiten vorhanden sind", sagt Uwe Frers, Geschäftsführer von PiNCAMP. (https://www.pincamp.de/) Der Camping-Experte hat noch einen Spartipp: "Für Familien mit nicht schulpflichtigen Kindern oder Paare lohnt sich ein Blick in den ferienfreien Juni: Hier ist die Campingplatz-Verfügbarkeit aktuell noch sehr hoch, zudem liegen die Preise unter dem Niveau der Sommerferien."MethodeDie PiNCAMP Echtzeit-Verfügbarkeitssuche analysiert rund 3.500 der wichtigsten Campingplätze in Europa hinsichtlich aktueller Buchbarkeit auf PiNCAMP. Ausgewertet wurde der Reisezeitraum 23.-28. Mai 2026 (5 Nächte) für eine Beispielfamilie mit 2 Erwachsenen und 1 Kind in beliebten Regionen mit mindestens 5 buchbaren Campingplätzen. Stichtag: 13. April 2026. Ergänzend wurden Buchungs- und Nachfragedaten aus den Jahren 2024 und 2025 analysiert.---Über PiNCAMPPiNCAMP ist das Campingportal der drei großen Mobilitätsclubs ADAC (Deutschland), ANWB (Niederlande) und TCS (Schweiz) und gehört mit über 19 Millionen Besuchen pro Jahr auf seinen Portalen und Apps zu den führenden Plattformen für Campingurlaub in Europa. Die Plattform bietet Inspiration und redaktionelle Informationen zu rund 15.000 Campingplätzen in Europa, von denen ca. 3.500 sofort online buchbar sind. Nutzer profitieren von den etablierten ADAC Klassifikationen und von rund 480.000 authentischen Camper-Bewertungen. Mit der "PiNCAMP Echtzeit-Verfügbarkeitssuche", die die wichtigsten Campingplätze in Europa auf freie Verfügbarkeiten überprüft, finden Camper noch verfügbare Campingplätze zur Buchung. Ergänzt wird das Angebot durch leistungsstarke Such- und Filterfunktionen, die eine schnelle und passgenaue Auswahl ermöglichen. Mit der kostenpflichtigen Rabattkarte "ADAC Campcard" können Camper bis zu 50 % bei der Buchung sparen. Weitere Informationen: www.pincamp.de.Pressekontakt:Anja BorngässerPR & Kommunikation PiNCAMPTelefon: +49 151 72187416E-Mail: presse@pincamp.deOriginal-Content von: PiNCAMP powered by ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143896/6254760