Wien (ots) -In der Schweiz sind 2025 so wenige Blitzeinschläge gemessen worden wie noch nie. Insgesamt hat der Blitz-Informationsdienst ALDIS/BLIDS im ganzen Jahr nur 22.000 Erdblitze (Wolke-Erde-Blitzschläge) registriert, das waren um 25 % weniger als im Jahr davor. Dies geht aus dem aktuellen Blitzatlas mit Messungen aus allen 152 Verwaltungsregionen hervor. Schweizer Blitz-Hotspot war der Bezirk Mendrisio.Mit 2,48 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer liegt Mendrisio im Jahr 2025 an erster Stelle bei der Blitzdichte, gefolgt von Lugano (1,55) und Gonten (1,50). Die geringste Blitzdichte ermittelte ALDIS/BLIDS in den Bezirken See (0,11), Bucheggberg (0,13) und Seeland (0,15).Kanton Tessin mit den meisten BlitzenDie meisten Erdblitze registrierte ALDIS/BLIDS im Jahr 2025 im Kanton Tessin - mit fast 3.300 Einschlägen waren das 15 % aller gemessenen Ereignisse in der Schweiz. Im Bezirk Interlaken wurde 2025 mit fast 800 Erdblitzen die höchste Anzahl an Blitzereignissen in den Bezirken verzeichnet.Geringe Blitzaktivität im gesamten DACH-RaumNicht nur in der Schweiz, sondern im gesamten DACH-Raum ist die Blitzaktivität im Jahr 2025 stark gesunken: Insgesamt sind in der Schweiz, Deutschland und Österreich nur 167.000 Erdblitze gemessen worden - so wenige wie noch nie. Die Schweiz (0,53) und Österreich (0,54) hatten eine ähnliche Blitzdichte über die gesamte Fläche. In Deutschland war diese mit 0,28 noch einmal deutlich niedriger.Verlässliche Blitzdaten von Forschern bestätigtALDIS/BLIDS versorgt seine Kunden auf Basis der Aufzeichnungen von über 170 Messstationen in Europa mit aktuellen Blitzdaten. Untersuchungen von Forschern der TU Graz bestätigen die Qualität der Daten: Sie haben eine Ortungseffizienz von über 95 % bei einer Ortungsgenauigkeit von unter 100 Metern ergeben. Die wichtigste Messgröße für den Vergleich von Blitzdaten über einen längeren Zeitraum sind CG-Flashes (Cloud-to-Ground Flashes, Wolke-Erde-Blitze). Weitere Messgrößen sowie eine detaillierte Erklärung finden Sie unter www.aldis.at.Exakte Blitzdaten für ganz EuropaALDIS/BLIDS ist ein Gemeinschaftsprojekt des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik und der APG Austrian Power Grid AG zur Blitzortung und Blitzdokumentation im zentraleuropäischen Raum. Es betreibt 50 Sensoren in den Ländern Deutschland, Niederlande, Frankreich, Schweiz, England, Irland, Tschechien, Slowakei und Ungarn. ALDIS/BLIDS ist Mitglied in der europäischen Kooperation EUCLID (EUropean Cooperation for LIghtning Detection) und zudem weltweit anerkannte Blitzforschungsstelle.Weitere Informationen:Presseinformation und Bildmaterial: www.aldis.at/presse/Blitzatlas mit allen Daten: https://www.aldis.at/blitzstatistik/blitzatlas/Detaillierte Hilfe zum Blitzatlas: https://www.aldis.at/blitzstatistik/blitzatlas/info/Pressekontakt:OVE Service GmbHWolfgang SchulzTelefon: +43 1 370 58 06 - 212E-Mail: w.schulz@ove.atHannes KohlmannTelefon: +43 1 370 58 06 - 216E-Mail: h.kohlmann@ove.atwww.aldis.at, www.blids.deOriginal-Content von: OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102186/100939495