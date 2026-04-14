Datum der Anmeldung:
13.04.2026
Aktenzeichen:
B2-27/26
Unternehmen:
DDV Mediengruppe GmbH & Co. KG (MADSACK Mediengruppe), Dresden; Erwerb alleiniger Kontrolle über Media Logistik GmbH, Dresden
Produktmärkte:
Kurierdienstleistungen, Postzustellungsleistungen
13.04.2026
Aktenzeichen:
B2-27/26
Unternehmen:
DDV Mediengruppe GmbH & Co. KG (MADSACK Mediengruppe), Dresden; Erwerb alleiniger Kontrolle über Media Logistik GmbH, Dresden
Produktmärkte:
Kurierdienstleistungen, Postzustellungsleistungen
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