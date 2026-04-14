Datum der Anmeldung:
10.04.2026
Aktenzeichen:
B3-52/26
Unternehmen:
Allianz ambulante Onkologie Holding GmbH & Co. KG, Unterföhring (Oncor-Gruppe, Oliver Tamimi); Erwerb einer Mehrheit an und alleiniger Kontrolle über Omnicare Investment GmbH, Unterföhring
Produktmärkte:
Spezialgroßhandel mit onkologischen Arzneimitteln Zytostatika parenterale Lösungen
10.04.2026
Aktenzeichen:
B3-52/26
Unternehmen:
Allianz ambulante Onkologie Holding GmbH & Co. KG, Unterföhring (Oncor-Gruppe, Oliver Tamimi); Erwerb einer Mehrheit an und alleiniger Kontrolle über Omnicare Investment GmbH, Unterföhring
Produktmärkte:
Spezialgroßhandel mit onkologischen Arzneimitteln Zytostatika parenterale Lösungen
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