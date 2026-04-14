Datum der Anmeldung:
09.04.2026
Aktenzeichen:
B5-46/26
Unternehmen:
3M Company, Saint Paul (USA); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit der Bain Capital Investors LLC, Boston (USA), zum Erwerb von 100& der Anteile an und der Kontrolle über die Madison Safety & Flow LLC, Washington/Deleware (USA)
Produktmärkte:
Brandbekämpfungsgeräte, Hydraulische Rettungsgeräte
09.04.2026
Aktenzeichen:
B5-46/26
Unternehmen:
3M Company, Saint Paul (USA); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit der Bain Capital Investors LLC, Boston (USA), zum Erwerb von 100& der Anteile an und der Kontrolle über die Madison Safety & Flow LLC, Washington/Deleware (USA)
Produktmärkte:
Brandbekämpfungsgeräte, Hydraulische Rettungsgeräte
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