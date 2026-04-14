München (ots) -- Schock bei Mark und Manuela: Das Paar hat sich getrennt- Angelique und Mike erhoffen sich einen Geldsegen durch eine alte D-Mark-Münze- "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 14. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Bei der kleinen Familie von Mark und Manuela gibt es überraschende Nachrichten: Manuela hat sich getrennt und Mark bleibt mit einem Schuldenberg im vermeintlichen Traumhaus zurück. Auch Angelique und Mike kämpfen mit Schulden - doch Ange hat eine neue Idee, um an Geld zu gelangen: Sie möchte eine alte D-Mark-Münze umtauschen. "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 14. April 2026 um 20:15 Uhr beiRTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Bei Mark und Manuela hat sich das Blatt gewendet: Manuela hat sich von Mark getrennt und ist mit Sohn Mason Hals über Kopf ausgezogen. Während sie nun in einem günstigeren Haus zur Miete lebt, muss sich Mark mit einer Räumungsklage und ungeöffneten Briefen beschäftigen. Für den 29-Jährigen ist es das erste Mal, dass er sich mit versäumten Zahlungen, Mahnungen und Schreiben vom Gerichtsvollzieher auseinandersetzt. Da Mark bisher für die Kinderbetreuung zuständig war, hat er zudem keinen Job. Schafft der Familienvater es, sich aus der finanziellen Schieflage zu befreien, oder landet er mit Tochter Melina auf der Straße?Angelique und Mike steht ebenfalls eine Rückzahlung ihrer Schulden bevor: Nachdem eine Überzahlung des Jobcenters aufgeflogen ist, muss das Paar diese nun begleichen. Eine schwierige Zeit für die kleine Familie, denn sowohl Mike als auch Ange haben keine Anstellung. Für Ange ergibt sich allerdings ein vielversprechendes Vorstellungsgespräch: Eine Stelle als Reinigungskraft könnte den jungen Eltern weiterhelfen. Außerdem hat sich die 21-Jährige eine weitere Einnahmequelle überlegt: Sie möchte eine alte D-Mark-Münze bei der Bundesbank in Karlsruhe umtauschen, die sie von ihrem Opa geerbt hat. Führt das zum erwünschten Geldsegen oder endet der Ausflug als finanzieller Reinfall?Auch Jan und seiner Mutter Sandra fällt es schwer, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. Während Jan die meiste Zeit des Tages in seiner neuen Wohnung verbringt, laufen bei Sandra Vorstellungsgespräche und Jobangebote ins Leere. Als dann auch noch der Pool im Garten kaputt geht, schmieden die beiden einen Plan: Sie wollen eine Busreise nach Spanien machen. Derweil wünschen sich der gelernte Maler- und Lackierermeister Winni und seine Schwester Silvia einen Neustart im Berufsleben. Winni musste nach gesundheitlichen Schicksalsschlägen seine Selbstständigkeit aufgeben und Silvia wurde überraschend gekündigt."Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 14. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Folgen wurden produziert von Madame Zheng Production.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern? - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/armes-deutschland-stempeln-oder-abrackern)Über "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?":Mehr als 17 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, mehr als 5,5 Millionen leben von Bürgergeld. Viele arbeiten hart und müssen dennoch jeden Cent zweimal umdrehen. Andere drehen sich morgens lieber selbst nochmal um, statt zur Arbeit zu gehen. Die Dokumentation "Armes Deutschland" begleitet Menschen, die am Rande der Armutsgrenze leben - und zeigt ihren grundlegend unterschiedlichen Umgang mit ihrer Situation.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6254766