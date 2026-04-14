Mobilisierung im Gange für das größte Arbeitsprogramm in der Geschichte des Projekts

Vancouver, British Columbia / 14. April 2026 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) |(OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) ("Star Copper" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen für die Exploration und Erschließung kritischer Mineralien, freut sich, die Pläne für ein vollständig finanziertes, mehrphasiges Explorationsprogramm in seinem Vorzeigeprojekt Star im Nordwesten von British Columbia bekannt zu geben.

Das Unternehmen treibt die Vorbereitungen für sein Bohrprogramm 2026 voran, das voraussichtlich bis zu 15.000 Meter umfassen wird und sich auf Erst- und Folgebohrungen im gesamten Gebiet Star Main und in vier wichtigen Explorationszielgebieten konzentriert, einschließlich der Zielgebiete Star North, Copper Creek, Star East und Star West (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1 - Projektziele des Bohrprogramms. Star Copper 2026

Die Teams mobilisieren sich vor Ort, um das Camp für das größte Arbeitsprogramm in der Geschichte des Projekts vorzubereiten. Das gesamte Programm ist über eine Flow-Through-Finanzierung im Wert von mehr als 12 Mio. $ vollständig finanziert.

Highlights

- Der Bau der Bohrplattformen an den Standorten Star West, North, East und Copper Creek beginnt, um die Installation der Bohranlage und deren rasche Verlegung zu beschleunigen und so den Logistikplan und das geplante Arbeitstempo einzuhalten.

- 3D-IP- und MT-Untersuchungen werden eingesetzt, um die geophysikalische Modellierung in Vorbereitung der Prüfung aller Zielgebiete in der Tiefe zu präzisieren.

- Die Standorte der Bohrplattformen werden so gewählt, dass Satellitenziele getestet werden können, um die allgemeine Wissensbasis zu erweitern und die Weiterentwicklung eines verschachtelten Porphyrmodells zu verfeinern.

Darryl Jones, CEO des Unternehmens, merkt dazu wie folgt an: "Mit über 12 Mio. $ an Flow-Through-Kapital sind wir vollständig finanziert, um unsere geplanten Ziele zu erreichen und in diesem Jahr eine erste Ressourcenschätzung vorzulegen. Die geplanten 3D-IP- und MT-Untersuchungen werden unser Verständnis des Systems in der Tiefe verbessern und wesentlich dazu beitragen, den Kern des Porphyrsystems zu lokalisieren. Mit einem Bohrprogramm dieser Größenordnung, das mehrere Ziele umfasst, positionieren wir Star Copper offensiv für das Jahr 2026. Wir freuen uns darauf, mit systematischen Bohrungen in diesem vielversprechenden Gebiet zu beginnen, das zahlreiche hochwertige Prospektionsgebiete umfasst, die ein großes Potenzial für Mineralisierungen vom Typ Star Main bieten."

Die Bohrungen werden sich zunächst auf das Zielgebiet Copper Creek konzentrieren, um an die vielversprechenden Ergebnisse des Bohrlochs CC-25-001 aus dem letzten Jahr anzuknüpfen, das 57,0 m mit 0,614 % CuÄq innerhalb von 111,0 m mit 0,348 % CuÄq ergab (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. März 2026).

Das Ziel am Standort Copper Creek besteht aus einer Reihe von hohen IP-Aufladbarkeitswerten mit begleitenden erhöhten Kupfer- und Goldanomalien im Boden. Das Bohrprogramm 2025 konzentrierte sich auf die Bestätigung einer historischen Mineralisierungszone, die erstmals in den 1970er-Jahren entdeckt wurde. Der Schwerpunkt im Jahr 2026 wird darauf liegen, die Quelle dieser Mineralisierung einzugrenzen, wobei zu Beginn der Saison Folgebohrungen durchgeführt werden sollen.

Während sich das Team mobilisiert und die Bohrvorbereitungen und die damit verbundene Planung ausweitet, ist das Unternehmen bestrebt, systematisch an zusätzlichen Zielen zu bohren, um das geologische Gesamtmodell des gesamten Konzessionsgebiets zu verfeinern und bekannte Aufladbarkeits- und Bodenanomalien weiter zu untersuchen.

Beim Standort Star East handelt es sich um ein noch nicht getestetes Zielgebiet 500 m östlich von Star Main mit einer 1000 m x 1000 m großen, übereinstimmenden Aufladbarkeits- und Bodenanomalie, die Ähnlichkeiten zu Star Main aufweist, sodass der Standort als prioritäres Zielgebiet für die weitere Exploration aufgenommen wird.

Der Standort Star North, an dem die erste Bohrung 2025 erfolgte, weist ebenfalls große Ähnlichkeit mit Star Main auf und befindet sich etwa 1,5 km nordöstlich. Umfangreiche Boden- und Gesteinsprobenahmen, Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen vermitteln dem Explorationsteam von Star Copper ein zunehmendes Gefühl für das Potenzial des Gebiets, zumal sich etwas weiter nördlich ein neues, aufstrebendes Ziel befindet, das erhöhte Kupferwerte im Boden aufweist und zu Beginn der Saison 2026 untersucht werden soll.

Highlights des Programms

- Bohrprogramm 2026 zur Prüfung der Größenordnung

- Bis zu 15.000 Meter Bohrungen

- Ziele: Star North, Copper Creek, Star East, Star West

- 3D-IP- und MT-Untersuchungen zur Festlegung tieferer Ziele

- Vollständig finanziert mit Flow-Through im Wert von mehr als 12 Mio. $

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Auftragnehmer des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung und den Ausbau von großflächigen Kupfer-Gold-Systemen in British Columbia gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt Star des Unternehmens befindet sich im ertragreichen Golden Triangle in British Columbia und weist geologische Eigenschaften auf, die bedeutenden Porphyr-Kupferlagerstätten entsprechen (sehen Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an). Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North, East & West, Copper Creek und Copperline. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Sehen Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an und melden Sie sich dort für kostenlose News-Alerts unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ an oder folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen bezüglich des Projekts, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "nimmt an", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration des Vorzeigeprojekts Star des Unternehmens und dessen Potenzial sowie die geplante Ressourcenschätzung im Zusammenhang mit dem Projekt Star. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

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