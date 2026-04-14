Die beiden Marken bekräftigen ihr Engagement, Menschen und Unternehmen weltweit miteinander zu verbinden angetrieben von einer innovativen Vision

Der AC Mailand und Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenszahlungen, gaben heute bekannt, dass Corpays Cross-Border-Geschäft eine langfristige Vereinbarung geschlossen hat, um die erfolgreiche und exklusive Zusammenarbeit als offizieller kommerzieller Devisenpartner des Clubs fortzusetzen.

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Die Zusammenarbeit vereint zwei Organisationen, die sich durch einen starken Fokus auf Innovation und eine internationale Ausrichtung auszeichnen. Auf der einen Seite verbindet der AC Mailand über 500 Millionen Fans weltweit und entwickelt sich kontinuierlich weiter, während er seinem Erbe treu bleibt, um die Bindung sowohl an aktuelle als auch an zukünftige Anhänger zu stärken. Auf der anderen Seite unterstützt Corpay Unternehmen mit innovativen Lösungen und hilft ihnen dabei, Grenzen zu überwinden, Wechselkursrisiken zu steuern und grenzüberschreitende Zahlungen präzise und sicher abzuwickeln.

"Wir freuen uns sehr, unseren Weg gemeinsam mit Corpay fortzusetzen und eine Partnerschaft zu erneuern, die unser gemeinsames Ziel widerspiegelt, die Verbindungen zu einem weltweiten Publikum zu stärken, sinnvolle Beziehungen aufzubauen und uns mit einer zukunftsorientierten Vision weiterzuentwickeln", kommentierte Maikel Oettle, Chief Revenue Officer des AC Mailand.

"In den letzten drei Spielzeiten hatten wir das Privileg, als offizieller Devisenhandelspartner der Rossoneri tätig zu sein", erklärte Brad Loder, Chief Marketing Officer bei Corpay Cross-Border Solutions. "Wir sind stolz auf das Vertrauen, das die Teams des Clubs in uns gesetzt haben, und freuen uns, diese Zusammenarbeit mit einem der erfolgreichsten Clubs in der Geschichte dieses Sports um mehrere Jahre zu verlängern."

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für den geschäftlichen Zahlungsverkehr, das Unternehmen und Verbrauchern hilft, Ausgaben auf einfache und kontrollierte Weise zu bezahlen. Die modernen Zahlungslösungen von Corpay helfen seinen Kunden, fahrzeugbezogene Ausgaben (wie Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. die Bezahlung von Lieferanten) besser zu verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und sie geben letztendlich weniger Geld aus. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, die im Besitz von Corpay, Inc. sind und von ihr betrieben werden.

Corpay Payments made easy. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.corpay.com.

*"Corpay" bezieht sich in diesem Dokument in erster Linie auf die Cross-Border Division von Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Liste der Unternehmen, die zu Corpay Cross-Border gehören, finden Sie hier: https://www.corpay.com/compliance.

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Brad Loder

Chief Marketing Officer

Corpay Cross-Border Solutions

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