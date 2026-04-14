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Stepstone startet Nachwuchsinitiative 'Recruiting Rebels' für junge HR-Talente
"Wir sehen in der Branche viele junge Talente, die das Recruiting mit völlig neuen Ansätzen angehen. Sie nutzen Technologien und neue Ideen, um bessere Lösungen für Unternehmen und Kandidaten zu finden", sagt Sebastian Dettmers, CEO bei The Stepstone Group. "Gleichzeitig verändert die wirtschaftliche Lage das Einstellungsverhalten vieler Unternehmen: Budgets sinken und der Druck auf Recruiting-Teams steigt. Umso wichtiger wird es, die richtigen Talente zur richtigen Zeit zu finden. Mit den 'Recruiting Rebels' fördern wir diejenigen, die dafür neue Impulse setzen."
Mehr als reine Shortlist: Sprungbrett durch Förderung, Mentoring und Sichtbarkeit
Die "Recruiting Rebels" sollen die Vielfalt moderner Recruiting-Profile abbilden. Gesucht werden Talente, die neue Perspektiven, unkonventionelle Lebensläufe oder besondere Fähigkeiten in ihre Arbeit einbringen.
Im Rahmen eines mehrstufigen Programms erhalten die Teilnehmenden Zugang zu fachlicher Weiterbildung, persönlichem Austausch und einem starken Netzwerk aus der Recruiting-Praxis. Kernstück ist ein mehrtägiges Talent-Camp mit Workshops, Expert*innen-Talks sowie einer praxisnahen Challenge. Dabei erarbeiten die Talente Lösungen für reale Recruiting-Szenarien und präsentieren diese im Anschluss vor einer Fachjury.
Bekannte Branchen-Köpfe entscheiden über Gewinner*innen
Über die finale Auszeichnung der zwei besten Talente entscheidet eine Jury aus Vertreter*innen führender Unternehmen, Medien und Recruiting-Technologie. Zu den Mitgliedern gehören Anja Fellenberg (Deloitte), Dimitri Knysch (Cammio), Hendrikje Rudnik (Business Insider Deutschland), Katrin Stockinger (Noles), Marcus Merheim (hooman Employer Marketing), Martin Spielvogel (Henkel), Miriam Engels (QIAGEN), Ronja Ebeling (Team of Tomorrow), Sarah Heister (Rheinmetall) sowie Sebastian Dettmers (The Stepstone Group).
Die feierliche Kür des ersten "Recruiting Rebels"-Jahrgangs sowie der zwei Hauptgewinner*innen findet bei einer Award Show am 14. September 2026 statt.
Über die Recruiting Rebels
Die "Recruiting Rebels" sind eine Nachwuchsinitiative von Stepstone für junge Talente im Recruiting unter 30 Jahren. Ziel ist es, die nächste Generation von Recruiter*innen zu fördern, die mit neuen Ansätzen und Technologien die Zukunft des Recruitings mitgestalten.
Kern des Programms ist ein mehrtägiges Talent-Camp mit Workshops, praxisnahen Challenges und Austausch mit Expert*innen aus der Branche. Ergänzt wird das Programm durch Weiterbildung, Vernetzung und die Auszeichnung der besten Talente durch eine Fachjury.
Über The Stepstone Group
The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Mit Hilfe KI-unterstützter Job-Marktplätze und programmatischer Marketing-Lösungen erreichen jedes Jahr mehr als 130 Millionen Bewerbungen rund 130.000 Arbeitgeber. Das Unternehmen ist in mehr als 10 Ländern aktiv - darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. The Stepstone Group mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt weltweit rund 3.000 Menschen. Mehr Informationen unter: www.thestepstonegroup.com/deutsch
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Emittent/Herausgeber: The Stepstone Group
Schlagwort(e): Dienstleistungen
14.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Deutsch
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