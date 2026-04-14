Frankfurt am Main (ots) -Owl Labs vervollständigt zertifiziertes Portfolio für hybride MeetingsDie Meeting Owl 5 Pro ist speziell auf die Anforderungen von IT-Verantwortlichen ausgelegt und verfügt über kabelgebundene und kabellose Konnektivität, integrierte Anschlüsse für zusätzliche Funktionen sowie Verfügbarkeit über VAR-Channel-PartnerOwl Labs (https://owllabs.de/), führender Anbieter von KI-gestützten 360-Grad-Videokonferenz- und Hybrid-Collaboration-Lösungen, gibt die Microsoft-Teams-Zertifizierung seines neuesten Produkts - der Meeting Owl 5 Pro - bekannt. Flexibilität ist das zentrale Designelement der Meeting Owl 5 Pro: sie unterstützt nahezu jede Raumkonfiguration, von zertifizierten Peripherielösungen bis hin zu vollständigen Raumsystemen in Kombination mit zugelassenen Partnerlösungen. Damit reiht sie sich in das bereits für Microsoft Teams zertifizierte Owl-Labs-Geräteportfolio Meeting Owl 4+, (https://owllabs.de/products/meeting-owl-4-plus) Meeting Owl 3 (https://owllabs.de/products/meeting-owl-3) und Owl Bar (https://owllabs.de/products/owl-bar) ein. Gemeinsam ermöglichen sie hybriden Teams ein überzeugendes Meeting-Erlebnis - in jedem Raum, in jedem Meeting und auf jedem Gerät.Die Teams-Zertifizierung bestätigt, dass die Meeting Owl 5 Pro die hohen Anforderungen von IT-Verantwortlichen in Enterprise-Umgebungen erfüllt und die Zuverlässigkeit bietet, die im Unternehmenseinsatz entscheidend ist. Gleichzeitig unterstreicht sie die Rolle von Owl Labs als vertrauenswürdiger Partner für mehr als 275.000 Organisationen, darunter 92 Fortune-100-Unternehmen."Die Meeting Owl 5 Pro setzt neue Maßstäbe für Enterprise-Performance in der Mitte des Konferenztischs. Die Microsoft-Teams-Zertifizierung ist ein klarer Beleg dafür", so Frank Weishaupt, CEO von Owl Labs. "IT-Einkäufer in Unternehmen brauchen Lösungen, die sich einfach implementieren lassen, konsistent funktionieren und sich reibungslos in bestehende Infrastrukturen integrieren. Genau das bietet die Meeting Owl 5 Pro. Die Zertifizierung ist Ausdruck unseres kontinuierlichen Engagements für unsere Kunden und zeigt, dass Owl Labs ein langfristiger Partner für die Zukunft der Arbeit ist."Im Durchschnitt verlieren Mitarbeitende mehr als fünf Minuten (https://owllabs.de/state-of-hybrid-work/2025technik-am-arbeitsplatz), bevor hybride Meetings überhaupt starten. Über Tausende Meetings hinweg summiert sich diese Zeit schnell zu Tagen verlorener Produktivität - häufig verursacht durch Kompatibilitätsprobleme, unzuverlässige Hardware und Systeme, die nicht dafür konzipiert wurden, nahtlos zusammenzuarbeiten.Owl Labs begegnet diesen Herausforderungen mit zertifizierten Konferenzlösungen, die starre und schwer zu verwaltende Systeme durch flexible und zuverlässige Alternativen ersetzen. So erhalten alle Teilnehmenden, im Raum wie remote, ein gleichermaßen einbindendes Meeting-Erlebnis. Das Ergebnis: weniger Zeit für Troubleshooting, mehr Zeit für Zusammenarbeit.Zusätzlich zum nun vollständig zertifizierten Portfolio baut Owl Labs das Ökosystem im Mai mit dem Software-Release 6.8 weiter aus. Das Update bringt umfassende KI- und Usability-Verbesserungen für die gesamte Owl-Labs-Produktlinie, darunter:- Wired Owl Connect: ermöglicht die Unterstützung kabelgebundener Konfigurationen für Meeting Owl 4+, Owl Bar und Meeting Owl 5 Pro- Auto Ignore Zone: ermöglicht es Nutzenden, Bereiche im Raum zu definieren, die von der Kamera automatisch ausgeschlossen werden; verfügbar für Meeting Owl 4+ und Meeting Owl 5 Pro- Speaker Boost: Audio-Einstellung zur Erhöhung der Lautsprecherlautstärke im Raum um 6 Dezibel bei der Meeting Owl 3, Meeting Owl 4+, Owl Bar und Meeting Owl 5 Pro- Individuelle Anpassung der Panorama-Ansicht: bietet Nutzenden mehr Kontrolle über die Panorama-Ansicht auf allen Owl-Geräten- Grid-Modus für Front-&-Center-Konfigurationen: erstellt bis zu 8 Panels, um mehr Meeting-Teilnehmende gleichzeitig anzuzeigen - für Meeting Owl 3 und Meeting Owl 4+ in Kombination mit der Owl Bar- Owl Bar Listening: wechselt nach längerer Audioaktivität im Raum automatisch in eine Vollraumansicht - für die Owl Bar allein oder in Kombination mit Meeting Owl 3 und Meeting Owl 4+Mit einem vollständig zertifizierten Hardware-Ökosystem und einer starken Software-Roadmap treibt Owl Labs seine Mission weiter voran, hybride Meetings inklusiver zu gestalten.Zum Kauf von Owl-Labs-Produkten können Interessierte sich an ihren lokalen Reseller oder direkt an den Vertrieb wenden: sales@owllabs.com. Weitere Informationen zu den Produkten von Owl Labs gibt es unter owllabs.de.Über Owl LabsOwl Labs ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Boston, das KI-gestützte 360-Grad-Videokonferenzlösungen für hybrid arbeitende Organisationen entwickelt. Die Produktreihe von Owl Labs und die Owl Intelligence System-Software machen Meetings inklusiver und kollaborativer, indem sie das Distanzgefühl zwischen Teilnehmenden aus der Ferne und aus dem Raum ausgleicht. Die Meeting Owl 5 Pro ist die neueste Generation der ersten WiFi-fähigen 360-Grad-Kamera mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher, die automatisch an den Sprecher heranzoomt.Owl Labs hat eine Finanzierung in Höhe von 47 Millionen Dollar erreicht und sich das Ziel gesetzt, digitale Zusammenarbeit zu revolutionieren. Daran arbeiten Mitarbeitende auf der ganzen Welt, sowohl remote als auch hybrid.Mehr über Owl Labs erfahren Sie unter www.owllabs.dePressekontakt:Katharina GuschtschinOseonowllabs@oseon.comT: +49-151-52565064Original-Content von: Owl Labs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146788/6254787