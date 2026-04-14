Ahrensburg (ots) -Der Zulassungsdienstleister Kroschke erweitert sein digitales Leistungsportfolio und kooperiert ab sofort mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT). Über eine neue Schnittstelle ist das Kroschke-Zulassungsportal ON direkt an das Branchen-Tool SilverDAT angebunden. Autohäuser und Kfz-Betriebe profitieren damit von einem durchgängigen, medienbruchfreien Prozess bei der Fahrzeugzulassung.SilverDAT ist eines der führenden Daten- und Informationssysteme der Automobilbranche und wird im Autohaus, in Werkstätten und im Gutachterwesen unter anderem für Fahrzeugbewertung, Reparaturkostenkalkulation und Schadenmanagement eingesetzt.Mit der Integration wird ein zentraler Schritt im Fahrzeugmanagement deutlich vereinfacht: Nutzer von SilverDAT können alle relevanten Fahrzeug- und Halterdaten direkt aus ihrer gewohnten Arbeitsumgebung heraus in das Zulassungsportal ON übertragen und dort die Zulassung digital beauftragen.Weniger Aufwand, mehr Tempo im TagesgeschäftDie neue Schnittstelle adressiert zentrale Herausforderungen im Autohandel: Zeitdruck, manuelle Prozesse und fehleranfällige Datenübertragungen. Durch die direkte Anbindung entfällt die doppelte Datenerfassung, wodurch sich nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch die Fehlerquote reduziert.Gerade im Kontext der internetbasierten Fahrzeugzulassung (i-Kfz) gewinnt die Digitalisierung der Prozesse weiter an Bedeutung. Mit der Integration von ON in SilverDAT können Betriebe Zulassungsvorgänge flexibel dann anstoßen, wenn es in ihre Abläufe passt - unabhängig von Öffnungszeiten der Zulassungsstellen.Stärkung der digitalen Prozesskette im Autohaus"Unser Ziel ist es, den Autohandel konsequent bei der Digitalisierung seiner Prozesse zu unterstützen", erklärt Benjamin Krause, zuständiger Key Account Manager bei Kroschke. "Mit der Anbindung an SilverDAT schaffen wir eine nahtlose Verbindung zwischen Bewertung, Verwaltung und Zulassung von Fahrzeugen - und damit einen echten Effizienzgewinn für unsere Kunden."Auch aus Sicht der DAT ist die Kooperation ein wichtiger Schritt zur Erweiterung des digitalen Ökosystems im Kfz-Gewerbe: SilverDAT wird durch die Integration um eine praxisrelevante Funktion ergänzt, die direkt im operativen Alltag der Betriebe ansetzt.Einfache Nutzung für bestehende und neue KundenBestehende Kroschke-Kunden können ihr ON-Konto unkompliziert mit SilverDAT verknüpfen und die neue Funktion sofort nutzen. Für Neukunden bietet sich damit ein zusätzlicher Einstiegspunkt in die digitale Zulassungsabwicklung.Jetzt Schnittstelle aktivierenGemeinsame Kunden von Kroschke und der Deutsche Automobil Treuhand GmbH können die Verknüpfung ihrer Systeme ab sofort anstoßen: Über die zentrale Landingpage https://www.kroschke.de/branchenloesungen/systeme/dat lässt sich die Einrichtung der Schnittstelle schnell und unkompliziert initiieren. Selbstverständlich finden auch Interessenten für die die Systeme hier einen Ansprechpartner.Über KroschkeKroschke ist einer der führenden Dienstleister rund um die Fahrzeugzulassung in Deutschland und bietet mit seinem Portal ON eine vollständig digitale Lösung für die Abwicklung von Zulassungsprozessen.Über DATDie Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) ist seit über 90 Jahren ein etablierter Informationsdienstleister der Automobilbranche. Sie stellt umfassende Daten, Marktanalysen und digitale Lösungen für Autohäuser, Werkstätten, Sachverständige, Versicherungen und weitere Marktteilnehmer bereit. Mit Anwendungen wie SilverDAT unterstützt die DAT zentrale Prozesse wie Fahrzeugbewertung, Reparaturkostenkalkulation und Schadenmanagement.Pressekontakt:Christoph Kroschke GmbHAbteilung Marketing und PRE-Mail: presse@kroschke.deOriginal-Content von: Kroschke, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169988/6254785