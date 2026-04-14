Nemetschek (NEM) gab die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens Heavy Construction Systems Specialists (HCSS) bekannt, wodurch das Segment Build & Construct erweitert wird. HCSS erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von etwa 215 Millionen USD und eine EBITDA-Marge von rund 40% (US GAAP). Die Transaktionsstruktur ist komplex, da der PE-Investor Thoma Bravo einen Anteil von etwa 28% am gesamten Build & Construct-Segment von NEM behalten wird, während Nemetschek die Kontrolle und vollständige Konsolidierung behält. Die implizite Bewertung (geschätzt auf etwa 1,5 Milliarden USD mwb) erscheint im Einklang mit den eigenen Multiplikatoren von Nemetschek. Strategisch stärkt der Deal die Exposition gegenüber Infrastruktur und verbessert die datengestützten Fähigkeiten. Allerdings bleiben Komplexität, Integrationsrisiken und die gemeinsame Wertschöpfung mit einem Minderheitspartner wichtige Überlegungen. In dieser Phase lassen wir unsere Schätzungen unverändert, bis eine weitere Analyse vorliegt. Wir bestätigen unser Kursziel von 109,00 EUR und bekräftigen unsere BUY-Empfehlung, während wir auf eine größere Klarheit über die finanziellen und operativen Auswirkungen der Transaktion warten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nemetschek-se
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