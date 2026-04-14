München (ots) -Der Fachkräftemangel in der industriellen Automatisierung bleibt hoch. Eine Analyse von rund 7.000 Stellenanzeigen durch die Developer Akademie zeigt eine konstant starke Nachfrage nach SPS-Programmierern über zahlreiche Branchen hinweg. Besonders gefragt sind diese Fachkräfte im Maschinen- und Anlagenbau (18 %), im IT-Sektor (17 %), in der Metall- (8 %) und Bauindustrie (8 %) sowie im Groß- und Einzelhandel (6 %) und der Automobilbranche (5 %).Trotz konjunktureller Schwäche investieren Unternehmen gezielt in die Automatisierung ihrer Produktionsprozesse. "Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten steigt der Druck, Prozesse effizienter und produktiver zu gestalten. Automatisierung wird damit zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor und die Fachkräfte in diesem Bereich zu einer Schlüsselressource", sagt Linus Kauer, Geschäftsführer der Developer Akademie.Branchenverbände warnen seit Längerem vor strukturellen Engpässen. So betont der ZVEI die zentrale Rolle der Automatisierung für die Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland. Parallel verweist der VDMA darauf, dass rund 80 Prozent der Maschinenbauunternehmen Schwierigkeiten haben, ausreichend qualifizierte Fachkräfte für Industrie-4.0-Anwendungen zu finden.Mit der zunehmenden Vernetzung von Produktionsanlagen wandelt sich zugleich das Berufsbild. Steuerungstechnik wächst immer stärker mit IT-Integration zusammen. Gefragt sind hybride Profile, die Maschinenprozesse verstehen und Anlagen in übergeordnete Systeme wie ERP-, Cloud- oder IoT-Plattformen einbinden können. "Unternehmen suchen gezielt nach SPS-Programmierern, die Maschinenprozesse verstehen und zugleich Softwarearchitekturen entwickeln können", erklärt Kauer.Für die Umsetzung von Industrie 4.0 werden daher zunehmend zusätzliche IT-Kenntnisse erwartet - etwa in Programmiersprachen wie Python, C# und JavaScript sowie in Bereichen wie Schnittstellen- und Datenintegration, SQL, Docker und Cloud-Deployment. Diese erweiterten Qualifikationen zahlen sich auch finanziell aus: Während klassische SPS-Spezialisten mit mehrjähriger Erfahrung häufig zwischen 55.000 und 70.000 Euro verdienen, können Fachkräfte mit IT-Integrations-Know-how deutlich höhere Gehälter erzielen.Pressekontakt:public performance | T +49 ((0)40 23 80 12 83 | Mail mp@publicperformance.deOriginal-Content von: Developer Akademie GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180655/6254792