Die französische Regierung plant angesichts der deutlich gestiegenen Benzin- und Dieselkosten eine schnelle Wiederauflage ihres Sozialleasing-Programms für Elektroautos. Zudem soll ein gesondertes E-Auto-Förderprogramm für Berufstätige aus der Mittelschicht aufgelegt werden, die fürs Sozialleasing nicht anspruchsberechtigt sind. Frankreich hat 2024 erstmals das E-Auto-Förderprogramm "leasing social de voitures électriques" aufgelegt, über das Elektroautos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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