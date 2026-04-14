Der EQS gilt als wenig erfolgreiches Modell, Mercedes verfolgt bei seinen Elektroautos inzwischen eine ganz andere Strategie. Dennoch haben die Stuttgarter in eine überarbeitete Version investiert - mit neuen Antrieben und Batterien. Zu den technischen Neuerungen gehören die Umstellung auf 800-Volt-Technik, neue Antriebseinheiten, Zweigang-Getriebe am Hauptantrieb an der Hinterachse sowie größere Batterien mit optimierter Zellchemie. Nach eigenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net