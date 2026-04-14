Anzeige
Mehr »
Dienstag, 14.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Unter dem Radar, voll finanziert: Beginnt jetzt der nächste Gold-Run?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
14.04.2026 10:03 Uhr
223 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Aufwärts im Sog der Wall Street - Technologieaktien favorisiert

DJ MÄRKTE ASIEN/Aufwärts im Sog der Wall Street - Technologieaktien favorisiert

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien sind am Dienstag der festeren Vorgabe der Wall Street gefolgt. Für Zuversicht sorgte, dass zwischen den Verhandlungsparteien USA und Iran trotz des Abbruchs der Friedensgespräche am Wochenende offenbar weiter Kontakt besteht. Der vom Verhandlungsort Islamabad abgereiste US-Vizepräsident Vance sagte, dass ein Abkommen weiterhin möglich sei. Seine Äußerungen erfolgten wenige Stunden, nachdem die USA Maßnahmen ergriffen hatten, Schiffe daran zu hindern, iranische Häfen in der Straße von Hormus zu betreten oder zu verlassen, also nach dem Iran ihrerseits die wichtige Schiffspassage zu sperren in dem Versuch, sie von einem iranisch kontrollierten Engpass in einen amerikanisch kontrollierten zu machen.

Für Kauflaune an den Börsen sorgte vor allem, dass sich die Lage bei den Ölpreisen trotz der Entwicklung um die Straße von Hormus wieder etwas beruhigt hat. Brent-Öl kostete am Dienstag im asiatischen Geschäft zuletzt rund 99 Dollar. Das waren rund 4 Dollar weniger als am frühen Montag.

Klarer Tagesfavorit war die Börse in Seoul. Der stark technologielastige Kospi machte einen Satz um 2,7 Prozent nach oben. Im Handelsverlauf hatte er auch schon einiges höher gelegen. Antreiber waren die Technologieschwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix mit Gewinnen von 2,7 und 6,1 Prozent. SK Hynix erreichten im Verlauf ein Rekordhoch. Laut Händlern beflügelte neue Zuversicht hinsichtlich der Nachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Dazu habe für Rückenwind gesorgt, dass die Aktie des US-Speicher-Konkurrenten und Entwicklungspartners SanDisk in den Nasdaq-100 aufgenommen werde. Letzteres führe üblicherweise zu Zuflüssen passiver Fonds.

In Tokio verbesserte sich der Topix um 0,9 Prozent. Auch hier setzten viele Akteure auf Aktien aus dem Technologiebereich. Advantest verteuerten sich um 8,5 Prozent, die Aktie des Technologieinvestors Softbank schoss sogar um 12,7 Prozent nach oben.

An den chinesischen Börsen ging es zwischen 0,8 und 1,0 Prozent nach oben. Hier bremsten etwas durchwachsen ausgefallene Handelsdaten allenfalls leicht. Während sich die Importe im März stärker als erwartet verbesserten, fiel der Anstieg bei den Exporten deutlich niedriger aus als von Ökonomen erwartet.

Im australischen Sydney gewann das Marktbarometer 0,5 Prozent. Für die Rohstoffaktie BHP ging es um 3,2 Prozent nach oben. Treiber war ein Bloomberg-Bericht, wonach China erwägen soll, einige Beschränkungen für Eisenerzlieferungen das Land zu lockern. Sollte sich dies bestätigen wäre es ein Entgegenkommen in einem monatelangen Handelsstreit zwischen dem weltweit größten Bergbauunternehmen und dem größten Eisenerzverbraucher der Welt. Die Kurse der BHP-Wettbewerber Rio Tinto und Fortescue gewannen 1,3 bzw.1,6 Prozent.

Cleanaway Waste Management büßten 2,6 Prozent ein. Das Entsorgungsunternehmen hatte seine Jahresergebnisprognose gesenkt und dies mit höheren Kraftstoffpreisen und gestiegenen Logistikkosten aufgrund des Iran-Konflikts begründet.

Für das Papier des chinesischen Batterieherstellers CATL ging es in Hongkong um 4,9 Prozent abwärts. Das Unternehmen erwägt auf dem aktuelle Hoch seiner Aktie eine Kapitalerhöhung von bis zu fünf Milliarden Dollar. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.970,80  +0,5    +2,9      08:00 
Topix 500 (Tokio)     2.927,80  +0,9   +10,1      08:00 
Kospi (Seoul)       5.967,75  +2,7   +41,6      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.860,36  +0,8    +0,9      10:00 
Shanghai-Composite     4.026,63  +1,0    +1,4      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.013,44  +0,6    +7,9      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   7.634,85  +1,8   -11,7      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.690,84  +0,6    +0,6      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Mo, 09:07 % YTD 
EUR/USD           1,1789  +0,3   1,1757     1,1687  +0,4 
EUR/JPY           187,48  +0,0   187,47     186,64  +1,9 
EUR/GBP           0,8710  +0,1   0,8702     0,8713  -0,1 
USD/JPY           159,01  -0,3   159,44     159,67  +1,5 
USD/KRW          1.476,90  -0,2  1.479,08    1.488,30  +2,5 
USD/CNY           6,8168  -0,2   6,8303     6,8327  -2,5 
USD/CNH           6,8132  -0,1   6,8176     6,8316  -2,3 
USD/HKD           7,8334  +0,0   7,8302     7,8313  +0,7 
AUD/USD           0,7099  +0,1   0,7094     0,7048  +6,4 
NZD/USD           0,5886  +0,3   0,5866     0,5831  +2,3 
BTC/USD          74.619,23  +1,9 73.195,84    70.970,26 -14,9 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           96,84  -2,3   -2,24      99,08 
Brent/ICE           99,32  -0,0   -0,04      99,36 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.786,11  +1,0   46,93    4.739,18 
Silber            77,55  +2,6    1,97      75,58 
Platin           2.093,35  +1,1   22,79    2.070,56 
 
Angaben ohne Gewähr 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2026 03:32 ET (07:32 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.