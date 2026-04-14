Hamburg (ots) -Die Deutsche Presse-Agentur hat heute den Startschuss für die dpa-Akademie gegeben. Mit ihrem neuen Fortbildungsangebot bündelt die Agentur das Praxiswissen aus der gesamten Unternehmensgruppe. Ebenso geben externe Trainerinnen und Trainer ihr Know-how an die Medien- und Kommunikationsprofis in Deutschland weiter. Marcus Heumann (56) leitet die Akademie und sorgt für ein Angebot, das auf die vielschichtigen Bedürfnisse dieser Zielgruppe abgestimmt ist.Die dpa-Akademie baut auf der bisherigen news aktuell Academy auf, dem Fortbildungsangebot der dpa-Tochter news aktuell. Neben klassischen Themen der PR und Unternehmenskommunikation fließen künftig auch journalistisches Know-how und redaktionelle Expertise aus der dpa-Gruppe ein. Ziel ist es, unter dem Claim "Lernen von denen, die es machen" Medienschaffende und Kommunikationsprofis gleichermaßen praxisnah auf die aktuellen Herausforderungen der Branche vorzubereiten. Dazu gehören unter anderem KI-Wissen, Recherchemethoden oder Generative Engine Optimization."In der dpa-Akademie wollen wir unser umfassendes Wissen und unsere bewährten Standards teilen. In Zeiten der Transformation stehen wir eng an der Seite der gesamten Medien- und Kommunikationsbranche", sagt Peter Kropsch, CEO der dpa. "Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer profitieren von den Erfahrungen unserer Journalistinnen und Journalisten, unseren Technologie- und Recherche-Standards sowie dem Wissen erfahrener PR-Expertinnen und -Experten."Leiter der Akademie ist Marcus Heumann, der die bekannte news aktuell Academy seit 2019 erfolgreich aufgebaut hat. Unter seiner Leitung werden die Angebote schrittweise auf Journalistinnen und Journalisten, Redaktionen und weitere Fachkräfte der Medienbranche ausgeweitet. "Wir wollen praxisnahes Wissen vermitteln, das unmittelbar im Arbeitsalltag genutzt werden kann. Dabei kombinieren wir technologische Kompetenz, journalistische Standards und Kommunikationswissen", so Heumann.Die dpa-Akademie bietet sechs Formate: Webinare, Workshops, Inhouse-Trainings, Vorträge sowie kostenfreie Impuls-Sessions und "Inside dpa"-Angebote. Alle Formate sind auf Praxisrelevanz, Interaktivität und verständlich vermitteltes "Hands-on"-Wissen ausgerichtet. Ob Online oder in Präsenz - die Trainerinnen und Trainer stehen den Teilnehmenden persönlich zur Seite.Mit der dpa-Akademie setzt die dpa auf die Verbindung von Erfahrung, Aktualität und Praxisnähe. Die Teilnehmenden sollen nicht nur Wissen aufnehmen, sondern die Fähigkeit entwickeln, den Wandel der Medienlandschaft aktiv zu gestalten - von neuen Recherchemethoden über digitale Tools bis hin zu Strategien im Umgang mit Fake News.Das aktuelle Fortbildungsangebot der dpa-Akademie:www.dpa.com/akademie (https://www.dpa.com/de/akademie?mtm_campaign=PM_referral_Apr_Akademie_LP&mtm_source=PM&mtm_medium=referral)Alle dpa-Unternehmen und -Einheiten, die ihr Wissen und ihre Kompetenz im Rahmen der dpa-Akademie teilen:dpadpa-infocomnews aktuelldpa-Picture Alliancedpa-RufaUseTheNewsdpa-Consultdpa-Custom Contentdpa-Faktencheckdpa-Infografikdpa-DRIVING SchoolÜber dpaDie Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 140 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).Im In- und Ausland vertrauen Medien unterschiedlicher redaktioneller Ausrichtung der überparteilichen, neutralen und verifizierten Berichterstattung der dpa. Die dpa arbeitet nach den in ihrem Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Finanzielle Zuwendungen von staatlichen Stellen, Unternehmen und Privatpersonen lehnt die dpa ab. Projektgebundene Förderungen nimmt die dpa lediglich in einigen wenigen ausgesuchten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung an. Eine Auflistung dieser Projekte ist auf unserer Website zu finden.Pressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8218/6254814