Optomec, ein weltweit führender Anbieter von Hardware und Software für die additive Fertigung, hat heute die Aerosol Jet Education Platform vorgestellt, eine schlüsselfertige Lernlösung, die Universitäten und technischen Hochschulen praxisorientierte Schulungen in den Bereichen gedruckte Elektronik und fortschrittliche 3D-Fertigung bietet.

Die Plattform basiert auf Optomecs patentierter Aerosol-Jet-Technologie für den Feinstrukturdruck und kombiniert speziell entwickelte Hardware, intuitive HMI-Software (Human-Machine Interface) sowie einen strukturierten Lehrplan, um eine Brücke zwischen akademischer Ausbildung und den Anforderungen der Industrie zu schlagen. Das kostengünstige, skalierbare System ermöglicht es Studierenden, additive Fertigungsprozesse nach Industriestandards zu entwerfen, zu optimieren und zu validieren.

Jedes System wird mit "Module One" ausgeliefert, einem Set vorprogrammierter Werkzeugwege und von Lehrkräften angeleiteter Labore, die 10 praktische Ergebnisse im Bereich der analogen Elektronik sowie Validierungstechniken für die Nachbearbeitung liefern. Die modulare Lab-Bibliothek ermöglicht progressives Lernen durch Themen wie den Druck leitfähiger Leiterbahnen, die Herstellung passiver Bauteile, die Kalibrierung von Dehnungsmessstreifen, das Antennendesign und die Herstellung mehrschichtiger Schaltungen, ergänzt durch integrierte Lektionen zu Materialwissenschaft und Prozessoptimierung. Zusätzliche Module verfügbar über Software-Aktivierung erschließen erweiterte Materialfunktionen, einen automatisierten Werkzeugweggenerator und einen Lehrplan auf Graduiertenniveau für erweiterte Forschungs- und Schulungsanwendungen mit erweiterter Funktionalität unter Nutzung der aktuellen Plattform.

Gestützt auf die jahrzehntelange Branchenerfahrung von Optomec und mehr als 700 installierten Systemen bei über 200 Kunden weltweit darunter GE, die NASA und Lockheed Martin bietet die Aerosol Jet Education Platform eine branchenorientierte Ausbildung, die Bildungseinrichtungen dabei unterstützt, skalierbare Programme aufzubauen, um Studierende auf Karrieren in den Bereichen Elektronik, Luft- und Raumfahrt sowie Biowissenschaften vorzubereiten.

"Die Aerosol Jet Education Platform von Optomec schließt die Lücke zwischen akademischer Theorie und industrieller Praxis und vermittelt Studierenden praktische Erfahrungen mit den Werkzeugen und Arbeitsabläufen, die in der modernen Elektronikfertigung zum Einsatz kommen", sagte Robert Yusin Präsident/CEO von Optomec.

"Durch die Partnerschaft mit Optomec können wir praxisorientierte Schulungen im Bereich der gedruckten Elektronik anbieten, die die Studierenden direkt auf High-Tech-Berufe und Forschung vorbereiten", sagte Liu Ziqiang, GM und CEO von YUNS Technology.

Weitere Informationen, Anfragen zu Vorführungen oder Fragen zu akademischen Lizenzen finden Sie unter www.optomec.com.

Über Optomec

Optomec ist ein globaler Anbieter von Hardware und Software für die additive Fertigung und hat sich auf Lösungen für gedruckte Elektronik und 3D-Fertigung für Industrie und Forschung spezialisiert.

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