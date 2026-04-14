Stuttgart/Bonn (ots) -- Oldtimer-Experte begutachtet die Einhaltung aller Vorschriften- Aufwändige Restaurierung von Grund auf- Joey Kelly: "Von Anfang an ein gemeinsames Projekt"Er ist nicht nur eine Oldtimer-Legende, sondern auch ein Stück Musikgeschichte auf Rädern - der legendäre Doppeldecker-Bus, mit dem die Kelly Family in den 1990er-Jahren unterwegs war. Bald wird er wieder am öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland teilnehmen dürfen. Die Voraussetzungen dafür schafft eine Einzelbegutachtung des grundlegend restaurierten Fahrzeugs durch die Sachverständigenorganisation DEKRA. Die Experten hatten schon den gesamten Wiederaufbau begleitet. Im nächsten Schritt kann Joey Kelly den Bus jetzt wieder zulassen.Der über 60 Jahre alte Bristol Lodekka kutschierte bis in die späten 1980er-Jahre mit offenem Oberdeck Touristen durch London. Dann kaufte ihn die Kelly Family und funktionierte ihn zum Tourbus um: Unten wurde gewohnt, das Oberdeck fungierte als mobile Bühne. In den 1990ern war das Fahrzeug zuletzt so im Einsatz. Danach wurde es wegen technischer Probleme ausgemustert und stand seitdem jahrzehntelang. Entsprechend aufwändig war die Restaurierung.Im Herbst 2024 wurde die Außenhaut instandgesetzt, frisch lackiert und mit dem charakteristischen Schriftzug der Kelly Family beklebt. "Auch wenn das ein wichtiger Schritt war und der Bus äußerlich schon wieder ganz gut aussah: Was die Technik angeht, ging es dann eigentlich erst so richtig los", erzählt DEKRA Oldtimer-Experte Carsten Bräuer. Motor, Fahrwerk, Bremsen, Unterboden, Elektrik, Lichttechnik - alles musste von Grund auf überholt bzw. erneuert werden. Regelmäßig schaute der Sachverständige vorbei, schaute sich die Fortschritte an und gab Hinweise zu offenen Baustellen."Wenn man ein solches Mammutprojekt anpackt, braucht man die richtigen Partner", sagt Joey Kelly. "Die Begleitung durch DEKRA während des gesamten Prozesses war ein unschätzbarer Wert. Ich habe mich einfach in sicheren Händen gefühlt: Der spezialisierte Sachverständige sagt dir, was noch gemacht werden muss, und warum. Du kannst dich auf die Expertise wirklich verlassen. Das war im besten Sinne von Anfang an ein gemeinsames Projekt."Das hat auch der DEKRA Oldtimer-Experte so erlebt. "So etwas hat man auch als Sachverständiger nicht jeden Tag. Da steht ein Stück Kulturgeschichte vor einem, und es ist schon etwas Besonderes, es gemeinsam wieder so weit zu bringen, dass es funktionstüchtig und sicher ist", sagt Carsten Bräuer. "In dem Bus steckt viel Herzblut von allen Beteiligten, und ich als Oldtimer-Fan freue mich sehr über den erfolgreichen Abschluss des Projekts."Diesen bildete nun formal die Abnahme in der DEKRA Prüfstelle in Bonn. "Wir haben im Rahmen der Einzelbegutachtung nach §21 StVZO noch einmal überprüft, dass der Bus den Vorschriften für den sicheren und umweltgerechten Betrieb entspricht", so Bräuer. "Damit steht seiner erneuten Zulassung für den Straßenverkehr nichts mehr im Weg. DEKRA wünscht gute und sichere Fahrt!"Das erste Reiseziel hatte Joey Kelly schon während der Restaurierung ausgerufen. "Ich fahre mit dem Bus nach Wacken", so sein ambitionierter Plan. Aus dem Rheinland bis zum Festivalgelände in Schleswig-Holstein sind es satte 500 Kilometer. Bis zum legendären Rockfestival im Sommer hat er noch gut drei Monate Zeit zu überlegen, ob er dem betagten Bus die weite Reise antun will. Zuzutrauen wäre es ihm allemal - schließlich hat Joey Kelly oft genug bewiesen, dass er vor Extremtouren nicht zurückschreckt.Pressekontakt:DEKRA e.V.KonzernkommunikationWolfgang Sigloch0711.7861-23860711.7861-742386wolfgang.sigloch@dekra.comOriginal-Content von: DEKRA SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6647/6254853