Die Zeitspanne, die Immobilienkäufer benötigen, um das erforderliche Eigenkapital anzusparen, variiert je nach Landkreis enorm. Die regionalen Unterschiede hat die GREIX-Studie des Kiel Instituts für Weltwirtschaft näher beleuchtet - auch im Hinblick auf die Erwerbsnebenkosten. Für viele Haushalte scheitert Wohneigentum nicht an der monatlichen Kreditrate, sondern am hohen Eigenkapital, das beim Kauf sofort nötig ist. Wer diese Anfangskosten nicht zu stemmen vermag, kann kein Eigentum erwerben - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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