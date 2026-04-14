Ab sofort können Eigentümer, Vermieter und Immobilienunternehmen Fördermittel des Bundes für Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern beantragen. Gefördert werden Wallboxen, Netzanschluss und technische Ausstattung. Wohnungseigentümergemeinschaften, private Vermieter und Immobilienunternehmen können nun Anträge für das kürzlich beschlossene Förderprogramm des Bundesministeriums für Verkehr (BMV) stellen. Ziel ist der Ausbau von Ladeinfrastruktur in und an Mehrparteienhäusern. Den vollständigen Artikel lesen ...
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