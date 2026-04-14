Ein E-Bike im Carport, ein folgenreicher Brand und die Frage nach der Haftung: Vor dem OLG Oldenburg ging es um die mögliche Pflicht einer Mieterin, nach einem Sturz den Akku ihres E-Bikes prüfen zu lassen und um Regressforderungen des Gebäudeversicherers. Ein E-Bike mit Lithium-Ionen-Akku stand im Zentrum eines Rechtsstreits vor dem Oberlandesgericht Oldenburg (OLG). Nach einem Brand in einem Carport musste geklärt werden, ob die Nutzerin des Fahrrads fahrlässig gehandelt hat und ihre private Haftpflichtversicherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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