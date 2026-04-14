Ohne funktionierende Infrastruktur läuft bei Künstlicher Intelligenz nichts. Genau das ist die Kernkompetenz dieses Unternehmens, das sich damit eine Schlüsselrolle im gesamten Boom sichert. Mit jeder neuen Generation von KI-Anwendungen wächst der Bedarf an spezialisierter Infrastruktur - und das Unternehmen baut seine Position aktuell massiv aus.Die Stärke liegt im Detail: Statt auf Standardlösungen setzt der Konzern auf maßgeschneiderte Systeme, die exakt auf die Anforderungen großer Tech-Konzerne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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