DJ MÄRKTE EUROPA/DAX testet 24.000 Punkte - Anleger setzen auf baldiges Kriegsende

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind mit Aufschlägen in den Handel am Dienstag gestartet. Die Anleger setzen weiterhin auf eine diplomatische Lösung des Kriegs im Nahen Osten. "Wir wurden heute Morgen von den richtigen Leuten, den geeigneten Leuten, angerufen, und sie wollen ein Abkommen aushandeln", erklärte US-Präsident Donald Trump am Vorabend. Positiv wird am Markt zur Kenntnis genommen, dass der Waffenstillstand weiter hält und von der US-Blockade der Straße von Hormus nur iranische Schiffe und Häfen betroffen sein sollen.

Brent notiert wieder unter 100 Dollar das Fass, ein weiteres positives Signal. Der DAX gewinnt 1 Prozent auf 23.989 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,9 Prozent auf 5.958 Punkte nach oben. Am Devisenmarkt notiert der Euro etwas fester bei 1,1786 Dollar, an den Anleihemärkten geht es mit den Renditen leicht nach unten.

Derweil nimmt die Berichtssaison weiter Fahrt auf. Nach Goldman Sachs am Vortag, legen nun JP Morgan, Wells Fargo und die Citigroup am Mittag ihre Zahlen vor. Die Berichtssaison für das erste Quartal beginnt vor dem Hintergrund eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds und geopolitischer Unsicherheiten. "Wir sehen nur begrenzten Spielraum für positive Überraschungen und prognostizieren ein aggregiertes Gewinnwachstum von 3 Prozent, was eine Übertreffungsrate deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt impliziert", so die Deutsche Bank zu Europa.

LVMH verlieren nach den Erstquartalszahlen 2,4 Prozent. Der Umsatz ist mit 19,12 Milliarden Euro unter der Schätzung von 19,49 Milliarden geblieben. Insbesondere die Sparte Fashion & Leather hat die Erwartungen nicht erreicht. Im Blick steht aber die Entwicklung im Nahen Osten. Der Konzern sagte, der Iran-Krieg habe sich im Quartal mit rund 1 Prozent negativ auf das organische Wachstum ausgewirkt, das geopolitische und wirtschaftliche Umfeld sei gestört. Analysten stellen sich auf Abwärtsrevisionen bei den Konsensschätzungen ein.

Givaudan (+5,4%) hat sich im ersten Quartal besser als befürchtet geschlagen. Die Schwäche im Auftaktquartal habe sich zwar erwartungsgemäß fortgesetzt, so Vontobel. Mit einem organischen Wachstum von 2,8 Prozent wurde die Markterwartung von 1,7 Prozent aber deutlich geschlagen. Im Windschatten ziehen Symrise um 1,7 Prozent an.

Sika (+8,8%) hat robuste Umsatzzahlen für das erste Quartal vorgelegt. Die Erlöse liegen laut RBC 1,6 Prozent über der Konsensschätzung. Positiv heben die Analysten das organische Umsatzwachstum in der Region APAC ex China von 5,2 Prozent hervor. Sika gilt als Peer von Saint Gobain (+3%) und BASF (+0,2%).

Nach einem ermutigenden Zwischenbericht steht bei Tonies der Ausblick im Fokus. Der Umsatz soll im laufenden Jahr währungsbereinigt um mehr als 20 Prozent auf über 760 Millionen Euro steigen. Die bereinigte EBITDA-Marge soll zwischen 9 bis 11 Prozent liegen. Das kommt bei den Anlegern gut an - die Aktie rückt um 0,4 Prozent vor.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.958,49 +0,9 53,47 5.905,02 2,9 Stoxx-50 5.130,35 +0,7 33,51 5.096,84 4,3 DAX 23.988,93 +1,0 246,49 23.742,44 -2,1 MDAX 30.533,96 +0,9 282,05 27.039,42 -0,3 TecDAX 3.537,17 +0,8 27,41 3.091,28 -2,4 SDAX 17.504,68 +1,4 234,57 13.062,07 1,9 CAC 8.283,31 +0,6 47,33 8.235,98 1,6 SMI 13.232,96 +0,7 87,05 13.145,91 -0,3 ATX 5.839,01 +0,7 41,26 5.797,75 9,6 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20 EUR/USD 1,1786 +0,3 0,0029 1,1757 1,1706 EUR/JPY 187,43 -0,0 -0,0400 187,47 186,9600 EUR/CHF 0,9197 -0,2 -0,0017 0,9214 0,9220 EUR/GBP 0,8707 +0,1 0,0005 0,8702 0,8698 USD/JPY 159,01 -0,3 -0,4300 159,44 159,7300 GBP/USD 1,353 +0,2 0,0026 1,3504 1,3453 USD/CNY 6,8166 -0,2 -0,0137 6,8303 6,8303 USD/CNH 6,8131 -0,1 -0,0045 6,8176 6,8291 AUS/USD 0,7094 0,0 0,0000 0,7094 0,7060 Bitcoin/USD 74.548,80 +1,9 1.352,96 73.195,84 71.938,85 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 96,20 -2,9 -2,88 99,08 Brent/ICE 98,45 -0,9 -0,91 99,36 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.776,87 +0,8 37,69 4.739,18 Silber 77,68 +2,8 2,10 75,58 Platin 2.086,54 +0,8 15,98 2.070,56 ===

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April 14, 2026 03:58 ET (07:58 GMT)

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