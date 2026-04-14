

EQS-Media / 14.04.2026 / 10:30 CET/CEST





Baucor erweitert sein Portfolio an CNC-Werkzeugen und Industrieklingen und bietet damit fortschrittliche, maßgeschneiderte Kundenlösungen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen weltweit. MANNHEIM, Germany - Baucor , ein globaler Hersteller von Präzisions-Industrieklingen und kundenspezifischen CNC-Werkzeugen, hat heute eine umfassende Erweiterung seines Produktportfolios für den europäischen und internationalen Markt angekündigt. Im Rahmen dieser Erweiterung bringt Baucor neue CNC-Werkzeuge und Industrieklingenlösungen auf den Markt, um den immer anspruchsvolleren Schneidanforderungen in verschiedenen Branchen gerecht zu werden. Diese Sortimentserweiterung stärkt die Fähigkeit von Baucor, maßgeschneiderte CNC-Werkzeuge und leistungsstarke Klingen zu liefern und dabei die Anforderungen an Effizienz, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit in der modernen Fertigung zu erfüllen. "Unser Wachstum basiert auf unserem starkem Engagement, die komplexen Herausforderungen unserer Kunden durch wegweisende, kundenspezifische Konstruktionen zu meistern", so Mücahit Basaran, CEO von Baucor. "Durch den Einsatz fortschrittlicher Werkstoffe und moderner Beschichtungstechnologien liefern wir Werkzeuge, die nicht nur leistungsfähiger sind, sondern auch eine deutlich längere Lebensdauer haben." Erweiterte Kompetenzen für vielfältige industrielle Anwendungen Mit Standorten in Mannheim und Kalifornien, USA, erweiterte Baucor sein Portfolio um eine größere Bandbreite an CNC-Werkzeugen, darunter Langbohrer, gesteuerte Reibahlen, verstellbare Reibahlen und Fasenbohrer für die Präzisionsbearbeitung. Das Unternehmen hat zudem sein Angebot im Bereich Tieflochbohrtechnologien erweitert, darunter Kanonenbohrer und Schneckenbohrer sowie Spezialwerkzeuge wie Plug Cutter und Holzbohrer mit Zentrierspitze. Parallel dazu hat Baucor sein Industrieklingen-Portfolio um Kreisschlitzmesser, gebogene Klingen, doppelseitig gezahnte Messerlösungen sowie Folienschlitzklingen erweitert. Weitere Innovationen umfassen Messer für Verpackungsmaschinen, Schneidsysteme für Papiermaschinen, Perforierklingen sowie präzise Kartonschneiderlösungen, die speziell für hohe Volumen entwickelt wurden. Durch seinen ganzheitlichen Engineering-Ansatz - von CAD/CAM-Design über Rapid Prototyping bis hin zur Serienproduktion - ermöglicht Baucor seinen Kunden Effizienzsteigerungen von bis zu 25 % sowie eine bis zu dreimal längere Werkzeuglebensdauer im Vergleich zu Standardlösungen. Leistungssteigerung durch fortschrittliche Werkstoffe und moderne Beschichtungstechnologien Im Zentrum der Produkterweiterung von Baucor steht die Investition in fortschrittliche Materialwissenschaften und Beschichtungstechnologien. Das Unternehmen verwendet Hochleistungswerkstoffe wie Wolframkarbid, Schnellarbeitsstahl sowie spezialisierte Werkzeugstähle wie D2, M2 und M42, zusätzlich zu CPM-Stählen, Edelstahl und keramischen Komponenten. Diese Materialien werden mit fortschrittlichen Beschichtungen wie TiN, TiAlN und DLC versehen, die die Verschleißfestigkeit erhöhen, die Reibung reduzieren und die thermische Stabilität bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen verbessern. "Durch die Integration dieser Technologien in unsere Fertigungsprozesse für Fräswerkzeuge und die Produktion von Gewindebohrern bieten wir konstante Präzision und Zuverlässigkeit, selbst in den anspruchsvollsten industriellen Umgebungen", erklärte er. Förderung der Nachhaltigkeit durch langlebigere Lösungen Nachhaltigkeit ist ein zentraler Pfeiler der Strategie von Baucor. . Die verlängerte Lebensdauer seiner CNC-Werkzeuge und Industrieklingen reduziert den Materialabfall erheblich, da Werkzeuge seltener ausgetauscht werden müssen. Dies senkt nicht nur den Rohstoffverbrauch, sondern reduziert auch den Energiebedarf in der Fertigung sowie in der gesamten Logistikkette. Die nachhaltige Fertigungsvision von Baucorkonzentriert sich darauf, Hochleistungswerkzeuge bereitzustellen, die eine umweltbewusste Produktion unterstützen. Durch eine längere Lebensdauer der Werkzeuge und höhere Effizienz hilft das Unternehmen seinen Kunden, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig ein hohes Produktivitätsniveau aufrechtzuerhalten "Unser Fokus auf nachhaltige Fertigung stellt sicher, dass gesteigerte Leistung mit einer geringeren Umweltbelastung einhergeht", so Basaran abschließend. Durch sein erweitertes Portfolio und dem kontinuierlichen Fokus auf Innovation ist Baucor hervorragend aufgestellt, um Hersteller in Europa und weltweit zu mehr Präzision, Effizienz und nachhaltigen Prozessen zu verhelfen.

Kontakt: Murat Cetin | info@baucor.de

Emittent/Herausgeber: Baucor

Schlagwort(e): Industrie



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