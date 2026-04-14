Berlin (ots) -Jobiqo baut die Führungsspitze seiner kürzlich übernommenen Jobbörse jobs.de aus: Mit Wolfgang Weber übernimmt ein ausgewiesener Branchenkenner eine zentrale Rolle dabei, das Stellenportal in die Zukunft zu führen. Die Personalie markiert den nächsten strategischen Schritt des Unternehmens, hin zu einer noch stärkeren Positionierung im deutschen Recruiting-Markt, nach der Übernahme des Online-Stellenmarkts im Dezember 2025. Mit der Akquisition verfolgt der international agierende Technologieranbieter für Online-Stellenmärkte das Ziel, jobs.de als starkes und eigenständiges Jobportal im deutschsprachigen Arbeitsmarkt zu etablieren. Zugleich soll die Plattform als strategischer Reichweitenbaustein innerhalb des eigenen Netzwerks ausgebaut werden. Derzeit sind auf jobs.de mehr als 36.000 Stellenangebote verfügbar - Tendenz steigend.Personalentscheidung ist wichtiger Bestandteil der WachstumsstrategieMit Wolfgang Weber gewinnt jobs.de einen erfahrenen Markt- und Vertriebsmanager, der den Erfolgsweg der Jobbörse ab sofort in zentraler Rolle mit vorantreiben wird. In seiner bisherigen Laufbahn war er unter anderem als Geschäftsführer für meinestadt.de sowie für die KÖNIGSTEINER Gruppe, StepStone, Randstad und die JOB AG in verantwortlichen Funktionen erfolgreich tätig.Im Fokus der künftigen Unternehmensstrategie stehen eine noch stärkere Marktposition in Deutschland, die engere Verbindung von Technologie, Netzwerk, Distribution und Vermarktung, der weitere Ausbau des Verlags- und Partnergeschäfts sowie die Erschließung zusätzlicher Wachstumschancen. Weber verfügt über langjährige Erfahrung in der Recruiting-, Jobbörsen- und Medienbranche und bringt daher das passende Rüstzeug für diese Aufgabe mit. In seiner neuen Position bringt er nun seine umfassende Expertise in Vertrieb, Geschäftsentwicklung, Plattformgeschäft und Marktaufbau bei jobs.de ein. "Wolfgang Weber bringt genau die Marktkenntnis und operative Erfahrung mit, die wir für die nächste Entwicklungsstufe von jobs.de benötigen. Wir haben ehrgeizige Ziele und sind sicher, sie gemeinsam mit ihm erreichen zu können. Daher ist die Personalie nicht isoliert als klassische Verstärkung zu verstehen, sondern als wichtiger Teil unserer übergeordneten Wachstumsstrategie", sagt Martin Lenz, Geschäftsführer von Jobiqo (http://www.jobiqo.com/). "Wir wollen jobs.de fest in einem Recruiting-Markt verankern, der sich derzeit in einem dynamischen Veränderungsprozess befindet und in dem sich viele Marktteilnehmer schon bald neu ordnen werden. In diesem Umfeld wollen wir gezielt zusätzliche Marktanteile gewinnen."Dynamischer Markt eröffnet Wachstumschancen für jobs.deDer strukturelle Wandel im Recruiting-Markt bildet sowohl das strategische Fundament für die jobs.de-Akquisition durch Jobiqo als auch für die damit verbundene personelle Weiterentwicklung. Die Wachstumsambitionen von jobs.de bauen dabei gezielt auf den Möglichkeiten des neuen Eigentümers auf. Jobiqo bringt nicht nur technologische Infrastruktur, sondern auch umfangreiche Markterfahrung aus dem internationalen Betrieb von mehr als 400 Jobbörsen mit, über die jährlich mehr als 20 Millionen Bewerbungen abgewickelt werden. Diese Basis schafft für jobs.de die Voraussetzung, Wachstum, Reichweite und Recruiting-Performance im deutschen Markt gezielt weiterzuentwickeln.Zu diesen Ambitionen passen die aktuellen Marktveränderungen. Denn Online-Stellenportale entwickeln sich zunehmend weg von reinen Traffic- und Listing-Modellen hin zu stärker steuerbaren Lösungen, die nicht nur Reichweite, sondern Matching-Ergebnisse sowie mehr Qualität entlang des Recruiting-Prozesses schaffen. Für Jobbörsen bedeutet dieser Wandel, ihre Rolle im KI-Zeitalter und der damit verbundenen neuen Suche im Internet über Large Language Modelle wie ChatGPT & Co. neu zu definieren - weg von der reinen Sichtbarkeitsplattform, hin zu einer vernetzten Recruiting-Infrastruktur mit klarer Ergebnisorientierung. "Genau an diesem Punkt setzen wir zukünftig mit einer entschlossenen Weiterentwicklung von jobs.de an. Dafür werden wir die Potenziale aus Marke, Technologie und Netzwerk noch enger zusammenführen, um im deutschen Markt spürbar zu wachsen" so Wolfgang Weber. "Die Voraussetzungen dafür sind optimal: Die Marke jobs.de steht für eine starke und gewachsene nationale Präsenz, Jobiqo bringt die technologische und strategische Grundlage mit. So entsteht ein Perfect Match, um die Marktposition von jobs.de entscheidend auszubauen und auf dieser Basis neue, starke Partnerschaften gezielt zu entwickeln."Über JobiqoJobiqo ist ein international tätiger Technologieanbieter für Online-Stellenmärkte mit Sitz in Wien. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt im deutschsprachigen Raum: Allein in Deutschland betreibt Jobiqo (http://www.jobiqo.com/) technologisch mehr als 150 Job-Portale und arbeitet in diesem Kontext mit führenden deutschen Verlagsgruppen zusammen. Jobiqo begleitet regionale wie nationale Medienmarken bei der strategischen Weiterentwicklung ihrer Stellenmärkte und beim Aufbau nachhaltiger Recruiting-Angebote. Anfang 2023 hat Jobiqo sein Angebot durch das kanalübergreifende Programmatic-Job-Advertising-Service Jobiqo AIR ergänzt. International unterstützt Jobiqo seit mehr als 14 Jahren Verlage, Medienhäuser, Verbände, Universitäten und spezialisierte Plattformbetreiber beim Aufbau, Betrieb und der Weiterentwicklung moderner Online-Stellenmärkte. Weltweit wurden bereits mehr als 400 Jobbörsen auf Basis der Jobiqo-Technologie realisiert.Über jobs.dejobs.de ist ein etablierter Online-Stellenmarkt in Deutschland, der seine hohe Bekanntheit mit einer großen Zahl veröffentlichter Stellenanzeigen verbindet. Arbeitgeber nutzen die Möglichkeit, ihre offenen Positionen auf jobs.de zu schalten, aktiv nach passenden Talenten zu suchen sowie ihre Arbeitgebermarke nachhaltig zu stärken. Aktuell finden Bewerbende aus unterschiedlichen Berufsfeldern auf jobs.de mehr als 36.000 offene Stellenangebote suchender Unternehmen. Seit Dezember 2025 ist die Online-Jobbörse Teil des internationalen Jobiqo-Netzwerks.Pressekontakt:HR-PräsenzSascha Theisenst@hr-praesenz.deTel. 0175/2453512Original-Content von: Jobiqo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169732/6254880