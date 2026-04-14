HOOFDDORP, The Netherlands, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ, eine weltweit führende Smart-Home-Marke und bekannt für ihre Innovationen im Bereich intelligenter Sicherheit, unterstreicht auf der Interclean Amsterdam 2026 erneut ihre technologische Kompetenz. Angetrieben durch die leistungsstarke EZVIZ AI präsentiert das Unternehmen auf internationaler Bühne sein vollständiges Portfolio neuer intelligenter Reinigungsroboter. Mit der neuesten Stella-Serie für den Heimgebrauch sowie den gewerblichen Reinigungsrobotern BX50 und BS1 zeigt EZVIZ am Stand 08.406 eindrucksvoll seine Innovationskraft im KI-Zeitalter. Dabei verbindet das Unternehmen fortschrittliche KI-Modelle mit praxisnahen Anwendungsszenarien und bietet maßgeschneiderte Lösungen sowohl für private Haushalte als auch für gewerbliche Kunden.

"Im Innovationsboom der Reinigungsrobotik haben sich zwei Richtungen herauskristallisiert: gründliche Reinigung ohne tote Winkel und automatische Reinigung ohne manuelles Eingreifen", sagte Sylvia Zhu, Produktmanagerin der EZVIZ Stella-Heimroboterserie. "Mit einer Vielzahl selbst patentierter Technologien für komplexe Trocken- und Nassreinigungsszenarien sowie einem KI-gestützten visuellen und KI-Agenten für Navigation und intuitive Interaktion waren wir bei EZVIZ davon überzeugt, die Zukunft in unseren Händen zu halten."





Im vergangenen Jahr hat EZVIZ auf der Grundlage von echtem Nutzerfeedback und allgemeinen Anforderungen rasante Fortschritte bei Roboterinnovationen erzielt. Die EZVIZ Stella-Roboterserie der nächsten Generation wurde erstmals im April auf der AWE 2026, Chinas größter Messe für Unterhaltungselektronik, vorgestellt, nachdem EZVIZ die von Shangpuzixun verliehene Zertifizierung als "Globaler Vorreiter bei KI-Staubsaugerrobotern mit BiCore HotSteam Wash" bekannt gegeben hatte. EZVIZ hat zudem zahlreiche Auszeichnungen für das ästhetische Design seiner Roboter und die reibungslose Benutzererfahrung erhalten, darunter den Red Dot Design Award, den German Innovation Award, den European Green Award und weitere.

"Die EZVIZ Stella-Roboter definieren die Reinigung im Haushalt neu und sind Vorzeigeprodukte der einzigartigen Stärken von EZVIZ", sagte Sylvia. "Sie sind mit dem geräteintegrierten EZVIZ Stella World Model ausgestattet, das die Stella-Modelle mit Auto-Vision 3.0 und erweiterten KI-Anwendungen ausstattet." Dadurch können die Staubsaugerroboter eine Navigation auf Mikroebene durchführen, Reinigungsroutinen proaktiv planen und optimierte Reinigungsmodi automatisch an unterschiedliche Umgebungen anpassen. Um zudem das alltägliche Problem stinkender Geräte mit einer Mischung aus trockenen und nassen Verschmutzungen sowie schwer zu entfernenden Flecken anzugehen, wurden erstmals das von EZVIZ selbst entwickelte BiCore Suction und die HotSteam Wasch eingeführt, um die Reinigungseffizienz zu maximieren.

"Die starken Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie das Marktverständnis des Unternehmens ebneten ihm zudem den Weg in kommerzielle Anwendungsbereiche", sagte Sylvia, "wo es in über sieben Arten von Gebäuden und Einrichtungen wie Kantinen, Banken, Büros, Fabriken und Ausstellungshallen erfolgreich eingesetzt wird." Die Vorzeigemodelle BS1 und BX50 sind mit dem Multi-Vision-Computing-System ezMultiVCS++ ausgestattet, wodurch sie vielfältige Szenarien abdecken können - von kleinen Convenience-Stores und Bürogebäuden bis hin zu großen Fabriken. Spezifische Informationen zu den Funktionen werden bei der Produkteinführung bekannt gegeben. Weitere Details finden Sie unter ezviz.com.

Charlene Li; lixiaolan15@ezviz.com

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