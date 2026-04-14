Hamburg (ots) -Die OTTO DÖRNER Gruppe richtet ihren Geschäftsbereich Mineralik weiter zukunftsorientiert aus. Ab sofort firmiert die OTTO DÖRNER Kies und Umwelt Mecklenburg GmbH & Co. KG unter dem neuen Namen OTTO DÖRNER Mineralik GmbH & Co. KG. Der Rechtssitz des Unternehmens wird nach Hamburg verlegt.Mit der Umbenennung schafft das Unternehmen eine klare inhaltliche Zuordnung seines Leistungsportfolios und stärkt zugleich ein einheitliches und verständliches Markenbild innerhalb der OTTO DÖRNER Gruppe."Der neue Name macht deutlich, wofür wir stehen: mineralische Rohstoffe (primär und sekundär), verlässliche Ver- und Entsorgung sowie nachhaltige Lösungen für die Bauwirtschaft", erklärt die Geschäftsführung der OTTO DÖRNER Gruppe.Die Geschäftsführung der OTTO DÖRNER Mineralik GmbH & Co. KG übernehmen künftig Steffen Korwand, Steffi von Malottky und Michael von Malottky. Gemeinsam stehen sie für langjährige Erfahrung, hohe fachliche Kompetenz und setzen neue Impulse für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs.Mit 20 Standorten in Norddeutschland ist OTTO DÖRNER bereits heute im Bereich der Mineralik leistungsstark aufgestellt und kann seine Kunden aus einer Hand zuverlässig beliefern. Die Umbenennung ist ein konsequenter Schritt, um diese Stärke auch nach außen klar sichtbar zu machen.Für unser Kundeninnen und Kunden bleibt alles wie gewohnt: Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, Abläufe sowie unser Leistungsversprechen bleiben unverändert. Es ändern sich ausschließlich die Firmierung und der Rechtssitz.Über OTTO DÖRNEROTTO DÖRNER versteht, dass die Rohstoffe der Welt begrenzt sind. Deswegen recycelt und entsorgt das Unternehmen die Abfälle der Wirtschaft und versorgt die Wirtschaft mit wiederaufbereiteten Materialien sowie nachhaltig produzierten Naturbaustoffen. OTTO DÖRNER hat sich in den Bereichen Entsorgung, Recycling, Kies und Sand sowie Deponiebetrieb zu einem der führenden privaten Unternehmen in Norddeutschland entwickelt. Als Familienunternehmen mit über 1.200 Mitarbeiter:innen steht OTTO DÖRNER seit über 95 Jahren für hanseatische Kaufmannstradition, gepaart mit hoher Innovationsfreude.Pressekontakt:OTTO DÖRNER GmbH & Co. KGIsabella LoschelderLeitung Unternehmenskommunikation und Employer BrandingLederstraße 24, 22525 HamburgTelefon +49 40 54885-315 - Mobil +49 172 549 32 34E-Mail Isabella.loschelder@doerner.deOriginal-Content von: OTTO DÖRNER GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78164/6254900