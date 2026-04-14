Im April 2029 wird der Asteroid Apophis die Erde so nah passieren wie kein anderes Objekt seiner Größe in der aufgezeichneten Geschichte. Das Spektakel wird mit bloßem Auge sichtbar sein. Am Freitag, den 13. April 2029, bietet sich Himmelsbeobachter:innen eine Gelegenheit, wie es sie nur alle paar tausend Jahre gibt: Ein Asteroid - in diesem Fall 99942 Apophis - wird die Erde in einer Entfernung von nur etwa 32.000 Kilometern passieren. Damit fliegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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