Nissan veröffentlicht erstmals Bilder seines kommenden Elektro-Juke. Das markante Kompakt-Crossover soll in britischen Sunderland vom Band laufen und im Frühjahr 2027 auf den Markt kommen. Technische Daten nennt Nissan noch nicht, doch der vollelektrische Juke dürfte sich die Technik mit dem Leaf teilen. Nissan hat die dritte Generation des Juke auf einer Konzernveranstaltung namens Nissan Vision Event in Japan vorgestellt. Erstmals fährt der Juke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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