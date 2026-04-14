EQS-News: GBC AG
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Augsburg, 14. April 2026
Die 41. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) findet am 22. und 23. April 2026 im The Charles Hotel in München statt. Seit vielen Jahren zählt die MKK zu den etablierten Kapitalmarktveranstaltungen im deutschsprachigen Raum und bietet börsennotierten Unternehmen eine hochwertige Plattform für den direkten und persönlichen Austausch mit institutionellen Investoren, Analysten und Finanzjournalisten.
An beiden Konferenztagen präsentieren sich rund 50 börsennotierte Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen vor etwa 400 Kapitalmarktteilnehmern - darunter Investoren, Vermögensverwalter, Family Offices, Analysten sowie Vertreter der Finanzpresse. Ergänzt werden die Unternehmenspräsentationen durch individuelle 1on1-Meetings.
Die Anmeldung für Investoren und Pressevertreter ist noch bis kommenden Donnerstag unter www.mkk-konferenz.de möglich.
Kontakt für Rückfragen:
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42. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11./12. November 2026
14.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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