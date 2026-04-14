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Last Call: 41. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22. & 23. April 2026 / Jetzt noch bis zum 16. April 2026 anmelden



14.04.2026 / 11:02 CET/CEST

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Augsburg, 14. April 2026 Die 41. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) findet am 22. und 23. April 2026 im The Charles Hotel in München statt. Seit vielen Jahren zählt die MKK zu den etablierten Kapitalmarktveranstaltungen im deutschsprachigen Raum und bietet börsennotierten Unternehmen eine hochwertige Plattform für den direkten und persönlichen Austausch mit institutionellen Investoren, Analysten und Finanzjournalisten. An beiden Konferenztagen präsentieren sich rund 50 börsennotierte Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen vor etwa 400 Kapitalmarktteilnehmern - darunter Investoren, Vermögensverwalter, Family Offices, Analysten sowie Vertreter der Finanzpresse. Ergänzt werden die Unternehmenspräsentationen durch individuelle 1on1-Meetings. Die Anmeldung für Investoren und Pressevertreter ist noch bis kommenden Donnerstag unter www.mkk-konferenz.de möglich.



Sollten Sie bereits erfolgreich zur Konferenz angemeldet sein, bitten wir Sie, diese Nachricht als gegenstandslos zu betrachten.



Wir freuen uns sehr darauf, Sie in München persönlich begrüßen zu dürfen!



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GBC AG Eventmanagement

Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann

Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

Mail: konferenz@gbc-ag.de ------------------------------------------------------------------- SAVE THE DATE 2026 42. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11./12. November 2026

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - München



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