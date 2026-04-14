Die Oracle-Aktie konnte sich zuletzt bei ca. 140 US$ stabilisieren. Gestern meldete sich der KI-Cloud-Datenbank-Betreiber mit einem kräftigen Lebenszeichen zurück. Der Aktienkurs schoss um über +12% nach oben. Was steckte hinter dem Kurssprung und können Anleger jetzt mit einem großen Comeback der Oracle-Aktie rechnen? Zwei gute Nachrichten aus dem Energiesektor Auslöser des gestrigen Kurssprungs der Oracle-Aktie waren zwei Nachrichten des Konzerns ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de