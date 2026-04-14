Die Aktie von Duolingo wird derzeit von vielen Marktteilnehmern so bewertet, als stünde das Wachstum des Unternehmens kurz vor einer massiven Abschwächung. Eine genauere Analyse legt jedoch nahe, dass diese Einschätzung zentrale strategische Veränderungen des Unternehmens missinterpretiert und die langfristigen Perspektiven unterschätzt. Ein Plattformmodell, das Lernen zur Gewohnheit macht Duolingo ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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