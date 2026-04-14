Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Kriegsausbruch im Nahen Osten hat sich in einer Verflachung der Bundkurve niedergeschlagen so die Analysten der DekaBank.Die gestiegenen Weltmarktpreise von Rohöl und Erdgas hätten zu einer Aufwärtskorrektur vor allem der kurzfristigen Inflationserwartungen geführt und infolgedessen auch der Leitzinserwartungen. Beides habe in geringerem Umfang auch auf das lange Ende ausgestrahlt. Zwar würden die Analysten mit einer eher verhaltenen Reaktion der EZB in Form lediglich eines einzelnen Zinsschritts rechnen. Jedoch dürfte sie vorerst eine scharfe Rhetorik beibehalten, sodass die Renditen kurzlaufender Bundesanleihen in näherer Zukunft nur wenig Spielraum nach unten besitzen würden. Erst wenn sich im späteren Jahresverlauf abzeichne, dass die Inflation ihren Zenit überschritten habe und keine weiteren Leitzinserhöhungen folgen würden, würden die Analysten eine vom kurzen Ende ausgehende Erholung erwarten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de